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У боулінг-клубі «StrikeCity» відбудеться драйвова вечірка до Дня студента*

У боулінг-клубі «StrikeCity» відбудеться драйвова вечірка до Дня студента*
Боулінг-клуб StrikeCity запрошує на вечірку "STUDENT PARTY", яка відбудеться 16-го листопада з 20:00.

На вечірці всі гості боулінг-клубу будуть "відриватися" під музику драйвового діджея, розважатися за улюбленою справою, граючи в боулінг або більярд, а любителі караоке зможуть вивільнити почуття за допомогою співу.

Найбільш витривалі гості зможуть взяти участь в алкомарафоні, а клієнти, які покажуть студентський квиток, отримають коктейль "викрутка" безкоштовно.

"Відірвись на повну з друзями на вечірці "STUDENT PARTY" 16 листопада в боулінг-клубі StrikeCity", - йдеться у повідомленні.

Бронювати доріжки для боулінгу потрібно заздалегідь:

- 067 334 50 85;
- 0332 78 78 80‬.

Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Вхід на вечірку – вільний.

*Вікове обмеження для алкомарафону та коктейлю "викрутка" з +18 років.

У боулінг-клубі «StrikeCity» відбудеться драйвова вечірка до Дня студента*

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Теги: ПортCity, студентська вечірка, StrikeCity
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