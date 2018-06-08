У боулінг-клубі «StrikeCity» відбудеться драйвова вечірка до Дня студента*
Сьогодні, 18:13
Боулінг-клуб StrikeCity запрошує на вечірку "STUDENT PARTY", яка відбудеться 16-го листопада з 20:00.
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На вечірці всі гості боулінг-клубу будуть "відриватися" під музику драйвового діджея, розважатися за улюбленою справою, граючи в боулінг або більярд, а любителі караоке зможуть вивільнити почуття за допомогою співу.
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Найбільш витривалі гості зможуть взяти участь в алкомарафоні, а клієнти, які покажуть студентський квиток, отримають коктейль "викрутка" безкоштовно.
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"Відірвись на повну з друзями на вечірці "STUDENT PARTY" 16 листопада в боулінг-клубі StrikeCity", - йдеться у повідомленні.
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Бронювати доріжки для боулінгу потрібно заздалегідь:
- 067 334 50 85;
- 0332 78 78 80.
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Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
⠀
Вхід на вечірку – вільний.
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*Вікове обмеження для алкомарафону та коктейлю "викрутка" з +18 років.
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⠀
На вечірці всі гості боулінг-клубу будуть "відриватися" під музику драйвового діджея, розважатися за улюбленою справою, граючи в боулінг або більярд, а любителі караоке зможуть вивільнити почуття за допомогою співу.
⠀
Найбільш витривалі гості зможуть взяти участь в алкомарафоні, а клієнти, які покажуть студентський квиток, отримають коктейль "викрутка" безкоштовно.
⠀
"Відірвись на повну з друзями на вечірці "STUDENT PARTY" 16 листопада в боулінг-клубі StrikeCity", - йдеться у повідомленні.
⠀
Бронювати доріжки для боулінгу потрібно заздалегідь:
- 067 334 50 85;
- 0332 78 78 80.
⠀
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
⠀
Вхід на вечірку – вільний.
⠀
*Вікове обмеження для алкомарафону та коктейлю "викрутка" з +18 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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