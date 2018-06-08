У боулінг-клубі «StrikeCity» відбудеться драйвова вечірка до Дня студента*

Боулінг-клуб StrikeCity запрошує на вечірку "STUDENT PARTY", яка відбудеться 16-го листопада з 20:00.На вечірці всі гості боулінг-клубу будуть "відриватися" під музику драйвового діджея, розважатися за улюбленою справою, граючи в боулінг або більярд, а любителі караоке зможуть вивільнити почуття за допомогою співу.Найбільш витривалі гості зможуть взяти участь в алкомарафоні, а клієнти, які покажуть студентський квиток, отримають коктейль "викрутка" безкоштовно."Відірвись на повну з друзями на вечірці "STUDENT PARTY" 16 листопада в боулінг-клубі StrikeCity", - йдеться у повідомленні.Бронювати доріжки для боулінгу потрібно заздалегідь:Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.Вхід на вечірку – вільний.