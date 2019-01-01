Волинські патрульні здали кров для постраждалих в ДТП





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Інспектор Юрій Мохнюк здає кров не вперше. Каже, що систематична здача крові покращує самопочуття. Натомість патрульна Олена Гетманчук вважає, що здавати кров потрібно постійно, хто має таку змогу, адже таким чином можна допомогти тим, хто цього потребує. Долучились до здачі крові і начальник УПП Андрій Крутень, поліцейські Віталій Дубинчук, Анна Угонь, Антон Розанович, Олег Булатов, Марія Устіна.



зазначають, така акція – нагода вкотре привернути увагу до теми безпеки дорожнього руху. Тому закликають бути обережними і дбати про свою безпеку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всеукраїнська акція «Здай кров – врятуй життя!» відбувається сьогодні, 14 листопада, у всіх областях України. Волинські патрульні також долучились і разом здали кров для людей, які постраждали в ДПТ.Про це повідомляє патрульна поліція Волині Інспекторздає кров не вперше. Каже, що систематична здача крові покращує самопочуття. Натомість патрульнавважає, що здавати кров потрібно постійно, хто має таку змогу, адже таким чином можна допомогти тим, хто цього потребує. Долучились до здачі крові і начальник УПП, поліцейськізазначають, така акція – нагода вкотре привернути увагу до теми безпеки дорожнього руху. Тому закликають бути обережними і дбати про свою безпеку.

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