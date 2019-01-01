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15 листопада на Волині: гортаючи календар

15 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкує Народна артистка України, лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зої Комарук (на фото).

Також особисте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля та начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби Ростислава Бондарчука, підприємця Лариси Козак.

15 листопада день народження святкують одразу два працівники медіа-простору Волині – журналісти Галина Грибисюк та Любов Ванчугіна.

Цього дня також народився керівник луцької компанії InternetDevels Віктор Левандовський.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

На Волині 15 листопада 1990 року зареєстровано газету "Справедливість".

Окрім того, 15 листопада 2003 року у Луцьку розпочала свою діяльність дизайн-студія "Панда".

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
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14 листопад, 23:34
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