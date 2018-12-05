На Волині повісився 31-річний чоловік





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Чоловіка виявили повішеним вчора, 14 листопада, о 8 годині ранку на горищі власного господарського приміщення.



Причини самогубства невідомі. Триває перевірка.



Тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річного ковельчанина знайшли повішеним на власному горищі.Про це стало відомо з власних джерел.Чоловіка виявили повішеним вчора, 14 листопада, о 8 годині ранку на горищі власного господарського приміщення.Причини самогубства невідомі. Триває перевірка.Тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію