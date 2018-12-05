На Волині повісився 31-річний чоловік
Сьогодні, 11:53
31-річного ковельчанина знайшли повішеним на власному горищі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіка виявили повішеним вчора, 14 листопада, о 8 годині ранку на горищі власного господарського приміщення.
Причини самогубства невідомі. Триває перевірка.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіка виявили повішеним вчора, 14 листопада, о 8 годині ранку на горищі власного господарського приміщення.
Причини самогубства невідомі. Триває перевірка.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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