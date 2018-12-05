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На Волині повісився 31-річний чоловік

На Волині повісився 31-річний чоловік
31-річного ковельчанина знайшли повішеним на власному горищі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Чоловіка виявили повішеним вчора, 14 листопада, о 8 годині ранку на горищі власного господарського приміщення.

Причини самогубства невідомі. Триває перевірка.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу.

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Теги: Ковель, самогубство
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