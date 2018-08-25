У Луцьку в торговому центрі дві дівчини крали одяг





Учора, 14 листопада, правоохоронці встановили двох неповнолітніх місцевих жительок, котрі напередодні в одному із торгових центрів Луцька викрали жіночий одяг, вартістю 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.



Викрадане майно поліцейські вилучили та повернуть власникові.



За фактами таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські викрили двох неповнолітніх злодійок.Учора, 14 листопада, правоохоронці встановили двох неповнолітніх місцевих жительок, котрі напередодні в одному із торгових центрів Луцька викрали жіночий одяг, вартістю 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Викрадане майно поліцейські вилучили та повернуть власникові.За фактами таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію