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У Луцьку в торговому центрі дві дівчини крали одяг

У Луцьку в торговому центрі дві дівчини крали одяг
У Луцьку поліцейські викрили двох неповнолітніх злодійок.

Учора, 14 листопада, правоохоронці встановили двох неповнолітніх місцевих жительок, котрі напередодні в одному із торгових центрів Луцька викрали жіночий одяг, вартістю 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Викрадане майно поліцейські вилучили та повернуть власникові.

За фактами таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.



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Теги: крадіжка, одяг, дівчата
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