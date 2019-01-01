Залізнична станція «Ковель» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Про це повідомляє



В 11-хвилинному ролику, який знятий в стилі «одного дубля», користувач threeclouds «пролетів» близько 6-ти кілометрів вздовж головних колій вузлової станції «Ковель» та показав її головні структурні підрозділи.



Варто зазначити, що це далеко не перше відео такого штибу від threeclouds, а його YouTube–канал набирає все більшої популярності та підписників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі YouTube з’явилось відео Ковеля з висоти пташиного польоту, однак на цей раз воно повністю присвячене залізничній частині міста.Про це повідомляє kovel.tv. В 11-хвилинному ролику, який знятий в стилі «одного дубля», користувач threeclouds «пролетів» близько 6-ти кілометрів вздовж головних колій вузлової станції «Ковель» та показав її головні структурні підрозділи.Варто зазначити, що це далеко не перше відео такого штибу від threeclouds, а його YouTube–канал набирає все більшої популярності та підписників.

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