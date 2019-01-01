Два ковельські потяги тимчасово не курсуватимуть
Сьогодні, 20:57
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт залізничної інфраструктури на перегонах Турійськ – Люблинець, Овадно – Пост 8 км, Ковель – Повурськ, Берегово – Боржава та Боржава – Виноградів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів.
Про це повідомляє Львівська залізниця.
Відтак, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 листопада цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.
Також впродовж 18-23 та 25 листопада не курсуватимуть поїзди № 968/967 Ковель – Сарни – Ковель та № 6319/6320 Сарни – Ковель – Сарни.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
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Про це повідомляє Львівська залізниця.
Відтак, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 листопада цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.
Також впродовж 18-23 та 25 листопада не курсуватимуть поїзди № 968/967 Ковель – Сарни – Ковель та № 6319/6320 Сарни – Ковель – Сарни.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
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