Два ковельські потяги тимчасово не курсуватимуть





Про це повідомляє



Відтак, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 листопада цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.



Також впродовж 18-23 та 25 листопада не курсуватимуть поїзди № 968/967 Ковель – Сарни – Ковель та № 6319/6320 Сарни – Ковель – Сарни.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з виконанням ремонтних робіт залізничної інфраструктури на перегонах Турійськ – Люблинець, Овадно – Пост 8 км, Ковель – Повурськ, Берегово – Боржава та Боржава – Виноградів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів.Про це повідомляє Львівська залізниця Відтак, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 листопада цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград.Також впродовж 18-23 та 25 листопада не курсуватимуть поїзди № 968/967 Ковель – Сарни – Ковель та № 6319/6320 Сарни – Ковель – Сарни.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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