На Волині частину лікарні реконструюють під житловий будинок
Сьогодні, 20:27
Корпус харчоблоку центральної районної лікарні у Любомлі реконструюють під житловий будинок.
Містобудівні умови та обмеження для проєктування реконструкції корпусу харчоблоку Б-1 під триквартирний житловий будинок на вулиці Незалежності, 55б у Любомлі затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, транспорту та зв’язку Любомльської РДА, - пишуть Волинські новини.
Замовником виступає Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради». Вид використання земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, відповідає детальному плану території, затвердженому Любомльською міськрадою 21 лютого 2019 року.
Гранично допустима висотність будівлі – до 15 метрів, максимальний відсоток забудови земельної ділянки – 33%, граничні показники щільності населення мікрорайону – 150-450 осіб на гектар. Планувальні обмеження відсутні, на ділянці відсутні діючі інженерні мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Містобудівні умови та обмеження для проєктування реконструкції корпусу харчоблоку Б-1 під триквартирний житловий будинок на вулиці Незалежності, 55б у Любомлі затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, транспорту та зв’язку Любомльської РДА, - пишуть Волинські новини.
Замовником виступає Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради». Вид використання земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, відповідає детальному плану території, затвердженому Любомльською міськрадою 21 лютого 2019 року.
Гранично допустима висотність будівлі – до 15 метрів, максимальний відсоток забудови земельної ділянки – 33%, граничні показники щільності населення мікрорайону – 150-450 осіб на гектар. Планувальні обмеження відсутні, на ділянці відсутні діючі інженерні мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вдруге за тиждень на Сході загинув військовий волинської бригади
Сьогодні, 21:08
На Волині частину лікарні реконструюють під житловий будинок
Сьогодні, 20:27
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 листопада
Сьогодні, 19:00
Україну завтра огорне туман
Сьогодні, 18:14