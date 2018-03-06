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На Волині частину лікарні реконструюють під житловий будинок

На Волині частину лікарні реконструюють під житловий будинок
Корпус харчоблоку центральної районної лікарні у Любомлі реконструюють під житловий будинок.

Містобудівні умови та обмеження для проєктування реконструкції корпусу харчоблоку Б-1 під триквартирний житловий будинок на вулиці Незалежності, 55б у Любомлі затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, транспорту та зв’язку Любомльської РДА, - пишуть Волинські новини.

Замовником виступає Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради». Вид використання земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, відповідає детальному плану території, затвердженому Любомльською міськрадою 21 лютого 2019 року.

Гранично допустима висотність будівлі – до 15 метрів, максимальний відсоток забудови земельної ділянки – 33%, граничні показники щільності населення мікрорайону – 150-450 осіб на гектар. Планувальні обмеження відсутні, на ділянці відсутні діючі інженерні мережі.

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Теги: Любомль, лікарня, реконструкція
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