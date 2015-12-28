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ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*

ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*
Реєстрація на конкурс «Таланти Порт City 2» триває.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Нагадуємо, що з 18 жовтня до 18 листопада ТРЦ «ПортCity» шукає дитячі таланти віком від 5 до 14 років у трьох творчих напрямках: вокальний, танцювальний та театральний. Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень.

Для участі потрібно заповнити форму за посиланням.

Уже в листопаді відбудуться перші відбіркові тури серед зареєстрованих учасників. Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку, серед яких згодом оберуть будуть переможців. Усі фіналісти конкурсу виступлять на традиційному «Забігові Миколаїв» в ТРЦ «ПортСity», тоді ж і будуть обрані переможці.

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Теги: ТРЦ «ПортСity», конкурс, таланти
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