ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*

Реєстрація на конкурс «Таланти Порт City 2» триває.Про це повідомляє пресслужба закладу.Нагадуємо, що з 18 жовтня до 18 листопада ТРЦ «ПортCity» шукає дитячі таланти віком від 5 до 14 років у трьох творчих напрямках: вокальний, танцювальний та театральний. Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень.Для участі потрібно заповнити формуУже в листопаді відбудуться перші відбіркові тури серед зареєстрованих учасників. Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку, серед яких згодом оберуть будуть переможців. Усі фіналісти конкурсу виступлять на традиційному «Забігові Миколаїв» в ТРЦ «ПортСity», тоді ж і будуть обрані переможці.