Лучанин за кермом Volkswagen збив на переході 18-річну студентку
Сьогодні, 10:16
У селі Копачівка Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода – авто збило дівчину на пішохідному переході.
Аварія трапилась 17 листопада о 18:03 на вулиці Першотравнева. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.
За кермом легковика Volkswagen Passat був водій з Луцька, 1992 року народження. Постраждала – уродженка і жителька села Копачівка, студентка Луцького національного технічного університету, 2001 року народження.
Дівчину госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні.
Водій автомобіля був тверезий. Есперти встановлюють наявність у нього на момент аварії наркотичного сп'яніння.
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Аварія трапилась 17 листопада о 18:03 на вулиці Першотравнева. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.
За кермом легковика Volkswagen Passat був водій з Луцька, 1992 року народження. Постраждала – уродженка і жителька села Копачівка, студентка Луцького національного технічного університету, 2001 року народження.
Дівчину госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні.
Водій автомобіля був тверезий. Есперти встановлюють наявність у нього на момент аварії наркотичного сп'яніння.
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