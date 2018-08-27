Лучанин за кермом Volkswagen збив на переході 18-річну студентку





Аварія трапилась 17 листопада о 18:03 на вулиці Першотравнева. Про це



За кермом легковика Volkswagen Passat був водій з Луцька, 1992 року народження. Постраждала – уродженка і жителька села Копачівка, студентка Луцького національного технічного університету, 2001 року народження.



Дівчину госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні.



Водій автомобіля був тверезий. Есперти встановлюють наявність у нього на момент аварії наркотичного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Копачівка Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода – авто збило дівчину на пішохідному переході.Аварія трапилась 17 листопада о 18:03 на вулиці Першотравнева. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.За кермом легковика Volkswagen Passat був водій з Луцька, 1992 року народження. Постраждала – уродженка і жителька села Копачівка, студентка Луцького національного технічного університету, 2001 року народження.Дівчину госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні.Водій автомобіля був тверезий. Есперти встановлюють наявність у нього на момент аварії наркотичного сп'яніння.

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