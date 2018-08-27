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Лучанин за кермом Volkswagen збив на переході 18-річну студентку

Лучанин за кермом Volkswagen збив на переході 18-річну студентку
У селі Копачівка Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода – авто збило дівчину на пішохідному переході.

Аварія трапилась 17 листопада о 18:03 на вулиці Першотравнева. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик.

За кермом легковика Volkswagen Passat був водій з Луцька, 1992 року народження. Постраждала – уродженка і жителька села Копачівка, студентка Луцького національного технічного університету, 2001 року народження.

Дівчину госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні.

Водій автомобіля був тверезий. Есперти встановлюють наявність у нього на момент аварії наркотичного сп'яніння.

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Теги: аварія, Копачівка
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