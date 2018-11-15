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П'яний волинянин на Audi збив 17-річну студентку: потерпіла – у лікарні

П'яний волинянин на Audi збив 17-річну студентку: потерпіла – у лікарні
У суботу, 16 листопада, близько 1:10 години до Шацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Шацьк стався наїзд на пішохода та є потерпіла особа.

Про це журналісту видання Район.Шацьк повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що житель одного з сіл Шацького району, 1992 року народження, рухаючись в селищі на вулиці Незалежності автомобілем марки Audi, не вибрав безпечної швидкості і не врахував дорожню обстановку, в результаті чого допустив наїзд на пішохода, жительку Локачинського району, 2002 року народження, студентку, внаслідок чого остання з тілесними ушкодженнями була госпіталізована в лікарню.

Автомобіль зазнав механічних пошкоджень та був доставлений на майданчик Шацького відділення поліції.

За висновком лікарів, водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. За вказаним фактом матеріали внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), проводиться досудове розслідування.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


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Теги: Шацьк, аварія, студентка
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