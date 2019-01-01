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У селі під Луцьком злодії вкрали з будинку сейф із великою сумою грошей

У селі під Луцьком злодії вкрали з будинку сейф із великою сумою грошей
У селі Рованці Луцького району невідомі обікрали будинок. З оселі винесли 24 500 доларів США, 1 800 євро та ювелірні вироби.

Про це стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел.

Відповідна заява надійшла в правоохоронні органи 17 листопада. Як відомо, невідомі особи вночі з 16 на 17 листопада, пошкодивши двері, викрали з будинку сейф із грошима, ювелірними виробами та парфумами. Всього зловмисники винесли 24 500 доларів, 1 800 євро.

Наразі деталі інциденту встановлюються.

Триває слідство.

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Теги: сейф, крадіжка, Луцьк
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