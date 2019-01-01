20 листопада – яке сьогодні свято: чому в цей день не можна в'язати

Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.За церковним календарем, сьогодні вшановується пам'ять святого одного з мучеників Федота, який постраждав за віру в Христа. За народним календарем, колись селяни перед тим, як прясти, молились Федору, щоб він захистив та допоміг їм. Вважалось, що саме Федір є покровителем жіночого рукоділля.У середу, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Валерій, Афанасій, Кирило, Сергій, Олександр, Павло, Костянтин, Михайло, Федот, Максим, Іларіон, Георгій, Григорій, Василь, Іван, Богдан, Веніамін, Євген, Олексій, Опанас, Микола, Федір, Єлизавета.​Якщо ожеледь на Федота, то варто готуватись до тривалих морозів.Якщо сніжить у цей день, то весна буде дуже теплою.Якщо чути гучний крик галок, то варто очікувати на снігопад.Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним, але холодним.Якщо думати про погане у цей день, то можна притягнути до себе невдачі.Не можна в'язати, зате можна прясти і ткати.Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.Не можна дивитись у дзеркало до світанку.Не можна піддаватись шкідливим звичкам.Не можна вживати алкоголь та жирні страви.