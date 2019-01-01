20 листопада – яке сьогодні свято: чому в цей день не можна в'язати
Сьогодні, 09:25
Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.
Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, сьогодні вшановується пам'ять святого одного з мучеників Федота, який постраждав за віру в Христа. За народним календарем, колись селяни перед тим, як прясти, молились Федору, щоб він захистив та допоміг їм. Вважалось, що саме Федір є покровителем жіночого рукоділля.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Валерій, Афанасій, Кирило, Сергій, Олександр, Павло, Костянтин, Михайло, Федот, Максим, Іларіон, Георгій, Григорій, Василь, Іван, Богдан, Веніамін, Євген, Олексій, Опанас, Микола, Федір, Єлизавета.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо ожеледь на Федота, то варто готуватись до тривалих морозів.
Якщо сніжить у цей день, то весна буде дуже теплою.
Якщо чути гучний крик галок, то варто очікувати на снігопад.
Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним, але холодним.
Якщо думати про погане у цей день, то можна притягнути до себе невдачі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна в'язати, зате можна прясти і ткати.
Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
Не можна вживати алкоголь та жирні страви.
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Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, сьогодні вшановується пам'ять святого одного з мучеників Федота, який постраждав за віру в Христа. За народним календарем, колись селяни перед тим, як прясти, молились Федору, щоб він захистив та допоміг їм. Вважалось, що саме Федір є покровителем жіночого рукоділля.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Валерій, Афанасій, Кирило, Сергій, Олександр, Павло, Костянтин, Михайло, Федот, Максим, Іларіон, Георгій, Григорій, Василь, Іван, Богдан, Веніамін, Євген, Олексій, Опанас, Микола, Федір, Єлизавета.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо ожеледь на Федота, то варто готуватись до тривалих морозів.
Якщо сніжить у цей день, то весна буде дуже теплою.
Якщо чути гучний крик галок, то варто очікувати на снігопад.
Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним, але холодним.
Якщо думати про погане у цей день, то можна притягнути до себе невдачі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна в'язати, зате можна прясти і ткати.
Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
Не можна вживати алкоголь та жирні страви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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