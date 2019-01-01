Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»





Відповідне звернення на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував лучанин Володимир Трушков.



Автор петиції зауважує, що на згаданій ним території немає жодного ліхтаря.



«Діти ідуть зі школи ввечері, з занять в Палаці учнівської молоді в повній темряві», - додає автор.



На те, аби



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