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Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»

Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»
У Луцьку просять облаштувати освітлення пішохідної зони між проспектом Перемоги та проспектом Грушевського (між стадіоном «Авангард» та зупинкою «Автошкола»).

Відповідне звернення на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував лучанин Володимир Трушков.

Автор петиції зауважує, що на згаданій ним території немає жодного ліхтаря.

«Діти ідуть зі школи ввечері, з занять в Палаці учнівської молоді в повній темряві», - додає автор.

На те, аби підписати петицію, є два тижні від 20 листопада.

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Теги: темрява, автошкола, проспект Грушевського, петиція
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