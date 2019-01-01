Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»
Сьогодні, 12:50
У Луцьку просять облаштувати освітлення пішохідної зони між проспектом Перемоги та проспектом Грушевського (між стадіоном «Авангард» та зупинкою «Автошкола»).
Відповідне звернення на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував лучанин Володимир Трушков.
Автор петиції зауважує, що на згаданій ним території немає жодного ліхтаря.
«Діти ідуть зі школи ввечері, з занять в Палаці учнівської молоді в повній темряві», - додає автор.
На те, аби підписати петицію, є два тижні від 20 листопада.
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Відповідне звернення на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував лучанин Володимир Трушков.
Автор петиції зауважує, що на згаданій ним території немає жодного ліхтаря.
«Діти ідуть зі школи ввечері, з занять в Палаці учнівської молоді в повній темряві», - додає автор.
На те, аби підписати петицію, є два тижні від 20 листопада.
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