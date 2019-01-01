На Волині учні прийшли до школи в піжамах. ФОТО

Учні Нововолинської загальноосвітньої школи №2 прийшли на уроки в піжамах.Таким чином школярі приєдналися до акції День піжам, - йдеться на сторінці Освіта міста Новолинська у Facebook.День піжам - всеукраїнська благодійна акція на підтримку відкриття Сімейних Кімнат Рональда МакДональда в Україні. Це комплекси, розташовані безпосередньо у медичних закладах і дають сім’ям юних пацієнтів місце для відпочинку і задоволення найгостріших побутових потреб.Наразі в Україні працює 3 сімейні кімнати: у Києві, Львові та Вінниці. Фундація допомагає батькам бути поруч зі своїми хворими дітьми під час проходження лікування. Кімнати відкриваються у державних лікарнях і облаштовують усім необхідним для задоволення побутових потреб родин.Нововолинська школа також долучилася до збору коштів на підтримку відкриття таких кімнат у різних куточках України. І передала естафету іншим навчальним закладам міста.“Свою естафету ЗОШ №2 хоче передати наступним школам: Нововолинська ЗОШ №4, Нововолинський ліцей №8 та Нововолинський ліцей №1“, – йдеться у повідомленні.Для участі в акції необхідно:– одягнути улюблену піжаму;– зробити фото в піжамі та опублікувати його у соціальних мережах з хештегом #ДеньПіжами та передати виклик наступним школам;– за бажанням зробити внесок на будь-яку суму за посиланням https://rmhc.org.ua/donate/АБО: надіслати sms на номер 88009 (одна sms вартістю 10 грн)