У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири*





Акційні квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Він буде відрізнятися від решти: тут – шість під’їздів та нове планування. Зокрема, з’явилися трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту, - інформує



У «Супернові» зараз також продають комерційні приміщення. За



Що за квартири?



Загальна площа квартири – 41,62 м2.



Є вітальня (16,67 м2), велика кухня (14,20м2), коридор, санвузол, гардеробна та лоджія.



Традиційно у «Супернові» всі квартири здаються із штукатуркою та стяжкою, якісними вхідними дверима та енергоощадними вікнами, є «тепла» підлога на кухні та у ванній кімнаті, всередині розведена електрика і всановлена система автономного опалення із двохконтурним котлом (для підігріву квартири і води).



Вікна з акційних квартир виходять на ботанічний сад.





У «Супернові» діє іще одна акція. За знижеою ціною продають останню дворівневу квартиру. Її площа – 85,67 м2, на першому поверсі – простора вітальня, на другому – дві спальні та гардеробна. З вікон квартири відкривається неймовірний краєвид на ботанічний сад. Ціна помешкання – 48 000 $. Детальніше читайте



Яка ціна акційних квартир?



На перші десять однокімнатних квартир у «великому» будинку – знижка мінус 500 гривень із кожного квадрата.



Відтак, ціна помешкання буде стартувати від 15 300 грн/м2 залежно від поверху.



Також діє система відтермінування платежів до 30 місяців.



Думаєте, це всі бонуси, які пропонує Будівельні компанія «Інвестор»? Ні! У компанії запустили спільну акційну програму із магазином «Фокстрот». Тепер кожен клієнт «Інвестора», придбавши житло, отримує хороші знижки на покупку побутової техніки. Тисніть тут, щоб дізнатися більше!



Як «росте» «Супернова»?



Житловий комплекс «Супернова» почали будувати три роки тому і за цей час тут «виросло» п’ять будинків. Це – більше 16 тисяч квадратних метрів житлової площі.



Нещодавно почали зведення фундаменту «великого» будинку.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ЖК «Супернова», що зводять в районі вулиць Львівської та Потебні у Луцьку, продають однокімнатні квартири за акційною ціною. Лише на десять квартир – знижка мінус 500 гривень із квадратного метра.Акційні квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Він буде відрізнятися від решти: тут – шість під’їздів та нове планування. Зокрема, з’явилися трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту, - інформує Перший У «Супернові» зараз також продають комерційні приміщення. За цим посиланням можна почитати, які саме, а також дізнатися, який саме бізнес буде найвигідніше тут розмістити.Загальна площа квартири – 41,62 м2.Є вітальня (16,67 м2), велика кухня (14,20м2), коридор, санвузол, гардеробна та лоджія.Традиційно у «Супернові» всі квартири здаються із штукатуркою та стяжкою, якісними вхідними дверима та енергоощадними вікнами, є «тепла» підлога на кухні та у ванній кімнаті, всередині розведена електрика і всановлена система автономного опалення із двохконтурним котлом (для підігріву квартири і води).Вікна з акційних квартир виходять на ботанічний сад.У «Супернові» діє іще одна акція. За знижеою ціною продають останню дворівневу квартиру. Її площа – 85,67 м2, на першому поверсі – простора вітальня, на другому – дві спальні та гардеробна. З вікон квартири відкривається неймовірний краєвид на ботанічний сад. Ціна помешкання – 48 000 $. Детальніше читайте за посиланням На перші десять однокімнатних квартир у «великому» будинку – знижка мінус 500 гривень із кожного квадрата.Відтак, ціна помешкання буде стартувати від 15 300 грн/м2 залежно від поверху.Також діє система відтермінування платежів до 30 місяців.Думаєте, це всі бонуси, які пропонує Будівельні компанія «Інвестор»? Ні! У компанії запустили спільну акційну програму із магазином «Фокстрот». Тепер кожен клієнт «Інвестора», придбавши житло, отримує хороші знижки на покупку побутової техніки. Тисніть тут, щоб дізнатися більше!Житловий комплекс «Супернова» почали будувати три роки тому і за цей час тут «виросло» п’ять будинків. Це – більше 16 тисяч квадратних метрів житлової площі.Нещодавно почали зведення фундаменту «великого» будинку.

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