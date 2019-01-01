Водіїв попереджають про можливу ожеледицю на дорогах Волині
Сьогодні, 15:25
Водіїв попереджають, що на автошляхах області можлива ожеледиця, тому просять бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху.
Сьогодні, 21 листопада, на Волині вітряно і дощить, а вже вночі варто очікувати морозу, - повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
За інформацією Волинського центру з гідрометеорології завтра, 22 листопада, у Волинській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 0-5º тепла.
Таку ж вітряну погоду синоптики прогнозують і на 23 листопада, а нічні морози утримаються на кілька днів.
Тому за таких погодних умов на автошляхах області можлива ожеледиця, тому водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними, дотримуватись Правил дорожнього руху.
Зауважують, у разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону телефонуйте в Службу автомобільних доріг у Волинській області, тел. (0332) 78 54 69.
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Сьогодні, 21 листопада, на Волині вітряно і дощить, а вже вночі варто очікувати морозу, - повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
За інформацією Волинського центру з гідрометеорології завтра, 22 листопада, у Волинській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 0-5º тепла.
Таку ж вітряну погоду синоптики прогнозують і на 23 листопада, а нічні морози утримаються на кілька днів.
Тому за таких погодних умов на автошляхах області можлива ожеледиця, тому водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними, дотримуватись Правил дорожнього руху.
Зауважують, у разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону телефонуйте в Службу автомобільних доріг у Волинській області, тел. (0332) 78 54 69.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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