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Зв'язали скотчем і побили: грабіжники в масках напали на сім'ю голови Підгайцівської ОТГ

Зв'язали скотчем і побили: грабіжники в масках напали на сім'ю голови Підгайцівської ОТГ
В селі Крупа, що поблизу Луцька, четверо невідомих вдерлись до будинку голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка та викрали гроші і коштовності. Сім’ю зв’язали, а самого Юрія Семенюка, який намагався чинити опір, побили.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився 22 листопада, по 23 годині. Четверо зловмисників піднялись на другий поверх, де скотчем зв’язали дружину Юрія Семенюка та доньку. Господар будинку намагався чинити опір, через що його побили.

З сейфу дістали коштовності та значну суму коштів. Відповідно до попередньої інформації, йдеться про мільйонні суми в гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, вранці 23 листопада поліція Волині повідомила про зухвалий напад у Крупі. Утім, не було відомо, що йдеться про будинок голови Підгайцівської ОТГ.

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Теги: Юрій Семенюк, грабіж, напад, Крупа
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