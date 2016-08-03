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У Луцьку для онкогематологічного центру потрібна допомога

У Луцьку для онкогематологічного центру потрібна допомога
На Волині онкогематологічний центр обласної дитячої лікарні потребує заміни старих диванів.

Про це йдеться на сторінці "Благодійний Фонд "СТОПРАК" у facebook.

У дописі зазначається, що адміністрація медзакладу робить усе можливе для того, аби маленьким пацієнтам онкогематології і рідним тут було максимально комфортно, облаштувавши меблями та усім необхідним лікарняні палати. Утім, все має властивість зношуватися і з часом знищуватися.

На жаль, так сталося і зі значною частиною диванів онкогемалогічного центру. Так, частина розкладних меблів, на яких ночують батьки хворої малечі, давно втратила не лише естетичний вигляд, але й нормальну функціональність, тож потребує заміни.

Тож благодійники вирішили допомогти центру не лише ліками для малечі, але й посприяти заміні меблів для нормального перебування у закладі родичів діток.

Надати фінансову допомогу на придбання меблів для Онкогематологічного центру Волинської обласної дитячої лікарні, можна за такими реквізитами:

ПриватБанк:
поточний рахунок - 26006055501466,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 37537784
Отримувач: Благодійний Фонд "СТОПРАК".

Якщо Ви перераховуєте кошти через термінал ПриватБанку, то в меню обирайте опцію "Внесення виручки". Якщо через Приват 24, то в меню оберіть "Мої платежі", а далі "Створити платіж".
ПАТ "Кредобанк"
ЄДРПОУ - 37537784
МФО - 325365
розрахунковий рахунок - 2600802349723
Отримувач: Благодійний Фонд «СТОПРАК».


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Теги: меблі, онкогематологічний центр, Волинь
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