У Луцьку для онкогематологічного центру потрібна допомога
Сьогодні, 11:16
На Волині онкогематологічний центр обласної дитячої лікарні потребує заміни старих диванів.
Про це йдеться на сторінці "Благодійний Фонд "СТОПРАК" у facebook.
У дописі зазначається, що адміністрація медзакладу робить усе можливе для того, аби маленьким пацієнтам онкогематології і рідним тут було максимально комфортно, облаштувавши меблями та усім необхідним лікарняні палати. Утім, все має властивість зношуватися і з часом знищуватися.
На жаль, так сталося і зі значною частиною диванів онкогемалогічного центру. Так, частина розкладних меблів, на яких ночують батьки хворої малечі, давно втратила не лише естетичний вигляд, але й нормальну функціональність, тож потребує заміни.
Тож благодійники вирішили допомогти центру не лише ліками для малечі, але й посприяти заміні меблів для нормального перебування у закладі родичів діток.
Надати фінансову допомогу на придбання меблів для Онкогематологічного центру Волинської обласної дитячої лікарні, можна за такими реквізитами:
ПриватБанк:
поточний рахунок - 26006055501466,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 37537784
Отримувач: Благодійний Фонд "СТОПРАК".
Якщо Ви перераховуєте кошти через термінал ПриватБанку, то в меню обирайте опцію "Внесення виручки". Якщо через Приват 24, то в меню оберіть "Мої платежі", а далі "Створити платіж".
ПАТ "Кредобанк"
ЄДРПОУ - 37537784
МФО - 325365
розрахунковий рахунок - 2600802349723
Отримувач: Благодійний Фонд «СТОПРАК».
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Про це йдеться на сторінці "Благодійний Фонд "СТОПРАК" у facebook.
У дописі зазначається, що адміністрація медзакладу робить усе можливе для того, аби маленьким пацієнтам онкогематології і рідним тут було максимально комфортно, облаштувавши меблями та усім необхідним лікарняні палати. Утім, все має властивість зношуватися і з часом знищуватися.
На жаль, так сталося і зі значною частиною диванів онкогемалогічного центру. Так, частина розкладних меблів, на яких ночують батьки хворої малечі, давно втратила не лише естетичний вигляд, але й нормальну функціональність, тож потребує заміни.
Тож благодійники вирішили допомогти центру не лише ліками для малечі, але й посприяти заміні меблів для нормального перебування у закладі родичів діток.
Надати фінансову допомогу на придбання меблів для Онкогематологічного центру Волинської обласної дитячої лікарні, можна за такими реквізитами:
ПриватБанк:
поточний рахунок - 26006055501466,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 37537784
Отримувач: Благодійний Фонд "СТОПРАК".
Якщо Ви перераховуєте кошти через термінал ПриватБанку, то в меню обирайте опцію "Внесення виручки". Якщо через Приват 24, то в меню оберіть "Мої платежі", а далі "Створити платіж".
ПАТ "Кредобанк"
ЄДРПОУ - 37537784
МФО - 325365
розрахунковий рахунок - 2600802349723
Отримувач: Благодійний Фонд «СТОПРАК».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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