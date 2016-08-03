У Луцьку для онкогематологічного центру потрібна допомога

На Волині онкогематологічний центр обласної дитячої лікарні потребує заміни старих диванів.Про це йдеться на сторінці "Благодійний Фонд "СТОПРАК" у facebook.У дописі зазначається, що адміністрація медзакладу робить усе можливе для того, аби маленьким пацієнтам онкогематології і рідним тут було максимально комфортно, облаштувавши меблями та усім необхідним лікарняні палати. Утім, все має властивість зношуватися і з часом знищуватися.На жаль, так сталося і зі значною частиною диванів онкогемалогічного центру. Так, частина розкладних меблів, на яких ночують батьки хворої малечі, давно втратила не лише естетичний вигляд, але й нормальну функціональність, тож потребує заміни.Тож благодійники вирішили допомогти центру не лише ліками для малечі, але й посприяти заміні меблів для нормального перебування у закладі родичів діток.Надати фінансову допомогу на придбання меблів для Онкогематологічного центру Волинської обласної дитячої лікарні, можна за такими реквізитами:ПриватБанк:поточний рахунок - 26006055501466,МФО - 303440.ЄДРПОУ - 37537784Отримувач: Благодійний Фонд "СТОПРАК".Якщо Ви перераховуєте кошти через термінал ПриватБанку, то в меню обирайте опцію "Внесення виручки". Якщо через Приват 24, то в меню оберіть "Мої платежі", а далі "Створити платіж".ПАТ "Кредобанк"ЄДРПОУ - 37537784МФО - 325365розрахунковий рахунок - 2600802349723Отримувач: Благодійний Фонд «СТОПРАК».