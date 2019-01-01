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27 листопада – Пилипів день: що не можна робити сьогодні

27 листопада – Пилипів день: що не можна робити сьогодні
27 листопада в народному календарі відзначають день святого апостола Пилипа, який був наймолодшим учнем Ісуса. Цей день є останнім перед початком великого Різдвяного посту.

Пилип прославився величезною кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла мати, - пише 24 канал.

Іменини 27 листопада святкують: Олександр, Олексій, Ганна, Віктор, Георгій, Григорій, Костянтин, Сергій, Федір, Пилип.

Народні прикмети на 27 листопада

– Дівчата у сні цього дня можуть побачити судженого.

– Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.

– Якщо ви побачили як вмивається кішка, в будинку де живуть неодружені – до швидкого весілля.

– Горобці цвірінькають – до зміни погоди.

Що можна робити 27 листопада

1. Сьогодні останній час, коли можна їсти жирну їжу.

2. У цей день дівчата збиралися разом на ворожіння. Передбачити майбутнє можна на пельменях, додаючи туди різні начинки:

– перець – до неприємностей;

– цукор – до романтичного побачення;

– сіль – до сліз;

– м’ята – до спокою;

– кріп – до ревнощів;

– петрушка – до порожніх клопотів.

3. Дівчатам, які не встигли вийти заміж, рекомендується піти в церкву і попросити Бога, в наступному році знайти їм другу половинку.

5. Вірять, що Пилип захищає та зцілює віруючих. Святому моляться при різних хворобах. Кажуть, що він зцілює при захворюваннях очей і позбавляє від печалі.

Що не можна робити 27 листопада

1. У цей день намагайтеся подалі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було зустріти вовків. Старожили кажуть, що саме з Пилипових днів вони стають агресивнішими та можуть напасти на людину.

2. Постарайтеся цього дня не працювати. Ходіть одне до одного в гості та розважайтеся вдосталь, адже це останній день для веселощів та сміху.

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Теги: 27 листопада, Пилипів день
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