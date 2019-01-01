27 листопада – Пилипів день: що не можна робити сьогодні





Пилип прославився величезною кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла мати, - пише



Іменини 27 листопада святкують: Олександр, Олексій, Ганна, Віктор, Георгій, Григорій, Костянтин, Сергій, Федір, Пилип.



Народні прикмети на 27 листопада



– Дівчата у сні цього дня можуть побачити судженого.



– Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.



– Якщо ви побачили як вмивається кішка, в будинку де живуть неодружені – до швидкого весілля.



– Горобці цвірінькають – до зміни погоди.



Що можна робити 27 листопада



1. Сьогодні останній час, коли можна їсти жирну їжу.



2. У цей день дівчата збиралися разом на ворожіння. Передбачити майбутнє можна на пельменях, додаючи туди різні начинки:



– перець – до неприємностей;



– цукор – до романтичного побачення;



– сіль – до сліз;



– м’ята – до спокою;



– кріп – до ревнощів;



– петрушка – до порожніх клопотів.



3. Дівчатам, які не встигли вийти заміж, рекомендується піти в церкву і попросити Бога, в наступному році знайти їм другу половинку.



5. Вірять, що Пилип захищає та зцілює віруючих. Святому моляться при різних хворобах. Кажуть, що він зцілює при захворюваннях очей і позбавляє від печалі.



Що не можна робити 27 листопада



1. У цей день намагайтеся подалі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було зустріти вовків. Старожили кажуть, що саме з Пилипових днів вони стають агресивнішими та можуть напасти на людину.



2. Постарайтеся цього дня не працювати. Ходіть одне до одного в гості та розважайтеся вдосталь, адже це останній день для веселощів та сміху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 листопада в народному календарі відзначають день святого апостола Пилипа, який був наймолодшим учнем Ісуса. Цей день є останнім перед початком великого Різдвяного посту.Пилип прославився величезною кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла мати, - пише 24 канал. Іменини 27 листопада святкують: Олександр, Олексій, Ганна, Віктор, Георгій, Григорій, Костянтин, Сергій, Федір, Пилип.– Дівчата у сні цього дня можуть побачити судженого.– Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.– Якщо ви побачили як вмивається кішка, в будинку де живуть неодружені – до швидкого весілля.– Горобці цвірінькають – до зміни погоди.1. Сьогодні останній час, коли можна їсти жирну їжу.2. У цей день дівчата збиралися разом на ворожіння. Передбачити майбутнє можна на пельменях, додаючи туди різні начинки:– перець – до неприємностей;– цукор – до романтичного побачення;– сіль – до сліз;– м’ята – до спокою;– кріп – до ревнощів;– петрушка – до порожніх клопотів.3. Дівчатам, які не встигли вийти заміж, рекомендується піти в церкву і попросити Бога, в наступному році знайти їм другу половинку.5. Вірять, що Пилип захищає та зцілює віруючих. Святому моляться при різних хворобах. Кажуть, що він зцілює при захворюваннях очей і позбавляє від печалі.1. У цей день намагайтеся подалі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було зустріти вовків. Старожили кажуть, що саме з Пилипових днів вони стають агресивнішими та можуть напасти на людину.2. Постарайтеся цього дня не працювати. Ходіть одне до одного в гості та розважайтеся вдосталь, адже це останній день для веселощів та сміху.

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