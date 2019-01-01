27 листопада – Пилипів день: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:24
27 листопада в народному календарі відзначають день святого апостола Пилипа, який був наймолодшим учнем Ісуса. Цей день є останнім перед початком великого Різдвяного посту.
Пилип прославився величезною кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла мати, - пише 24 канал.
Іменини 27 листопада святкують: Олександр, Олексій, Ганна, Віктор, Георгій, Григорій, Костянтин, Сергій, Федір, Пилип.
Народні прикмети на 27 листопада
– Дівчата у сні цього дня можуть побачити судженого.
– Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.
– Якщо ви побачили як вмивається кішка, в будинку де живуть неодружені – до швидкого весілля.
– Горобці цвірінькають – до зміни погоди.
Що можна робити 27 листопада
1. Сьогодні останній час, коли можна їсти жирну їжу.
2. У цей день дівчата збиралися разом на ворожіння. Передбачити майбутнє можна на пельменях, додаючи туди різні начинки:
– перець – до неприємностей;
– цукор – до романтичного побачення;
– сіль – до сліз;
– м’ята – до спокою;
– кріп – до ревнощів;
– петрушка – до порожніх клопотів.
3. Дівчатам, які не встигли вийти заміж, рекомендується піти в церкву і попросити Бога, в наступному році знайти їм другу половинку.
5. Вірять, що Пилип захищає та зцілює віруючих. Святому моляться при різних хворобах. Кажуть, що він зцілює при захворюваннях очей і позбавляє від печалі.
Що не можна робити 27 листопада
1. У цей день намагайтеся подалі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було зустріти вовків. Старожили кажуть, що саме з Пилипових днів вони стають агресивнішими та можуть напасти на людину.
2. Постарайтеся цього дня не працювати. Ходіть одне до одного в гості та розважайтеся вдосталь, адже це останній день для веселощів та сміху.
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Пилип прославився величезною кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла мати, - пише 24 канал.
Іменини 27 листопада святкують: Олександр, Олексій, Ганна, Віктор, Георгій, Григорій, Костянтин, Сергій, Федір, Пилип.
Народні прикмети на 27 листопада
– Дівчата у сні цього дня можуть побачити судженого.
– Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.
– Якщо ви побачили як вмивається кішка, в будинку де живуть неодружені – до швидкого весілля.
– Горобці цвірінькають – до зміни погоди.
Що можна робити 27 листопада
1. Сьогодні останній час, коли можна їсти жирну їжу.
2. У цей день дівчата збиралися разом на ворожіння. Передбачити майбутнє можна на пельменях, додаючи туди різні начинки:
– перець – до неприємностей;
– цукор – до романтичного побачення;
– сіль – до сліз;
– м’ята – до спокою;
– кріп – до ревнощів;
– петрушка – до порожніх клопотів.
3. Дівчатам, які не встигли вийти заміж, рекомендується піти в церкву і попросити Бога, в наступному році знайти їм другу половинку.
5. Вірять, що Пилип захищає та зцілює віруючих. Святому моляться при різних хворобах. Кажуть, що він зцілює при захворюваннях очей і позбавляє від печалі.
Що не можна робити 27 листопада
1. У цей день намагайтеся подалі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було зустріти вовків. Старожили кажуть, що саме з Пилипових днів вони стають агресивнішими та можуть напасти на людину.
2. Постарайтеся цього дня не працювати. Ходіть одне до одного в гості та розважайтеся вдосталь, адже це останній день для веселощів та сміху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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