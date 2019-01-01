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Луцьк вимагає виділити гроші з держбюджету на зарплати медикам та освітянам

Луцьк вимагає виділити гроші з держбюджету на зарплати медикам та освітянам
Луцька міська рада звернулася до уряду з вимогою профінансувати виплату заробітних плат працівникам медичної та освітньої галузей.

Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.

Радник мера Луцька Ігор Поліщук зауважив, що традиційно у кінці року держава не забезпечує виплату заробітних плат медичним працівникам та освітянам.

«Держава має виконати своє зобов’язання, а не перекладати на плечі місцевих бюджетів виконання цих обов’язків», - відзначив він.

Наразі з міського бюджету вже додатково виділили до субвенції 15 мільйонів на заробітну плату педагогічним працівникам, потрібно ще понад 13 мільйонів до кінця року. Станом на сьогодні додатково виділили 50 мільйонів на зарплати медикам, проте бракує 14,7 мільйона гривень.

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Теги: Луцькрада, зарплати, медики
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