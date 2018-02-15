Медицина Волині на дуже високому рівні, – представниця Національної служби здоров’я України





Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України, - повідомляє



З метою обговорення стану трансформацій на Волині – керівництво області, зокрема тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук та голова обласної ради Ірина Вахович, зустрілося з директоркою Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Мар’яною Возницею та її заступником Володимиром Мельничуком.



Нагадують, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Територіально НСЗУ поділяється на п’ять міжрегіональних департаментів. У підпорядкуванні Західного – й Волинська область. Варто зазначити, що відомство – комунікативно-консультативний орган, а з травня матиме ще й моніторингову функцію.



Дружнього тону нараді задав начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк. Він подякував за підтримку та єдину позицію у впровадженні реформи виконавчої влади та місцевого самоврядування.



"Назад дороги немає, ми будемо рухатися тільки вперед, і чим швидше це станеться, тим буде краще і для пацієнтів, і для лікарів. Ми зробили значну попередню роботу – тому сьогодні маємо всі передумови для безболісного входження у другий етап реформування", – зазначив головний медик області.



Зауважують, що йдеться про автономізацію закладів ІІ та ІІІ рівня надання медичної допомоги, яка в області становить 100%, отримання ними ліцензії тощо.



"Ми до вас приїхали не відразу найперше через те, що у вас немає проблем, на відміну від інших областей. Ваша готовність до входження в реформи настільки висока, що ми плануємо привезти до вас представників охорони здоров’я з інших регіонів, аби вони побачили, як треба працювати. Це робота великої команди. В нас відбулася зміна керівництва, але вектор роботи – той самий. Вчора на селекторі Прем’єр-міністр України дав чітко зрозуміти, що шляху назад в медичній реформі немає", – наголосила Мар’яна Володимирівна.



Важливо, що всі заклади, які будуть надавати медичні послуги пацієнтам, отримуватимуть фінансування від Національної служби здоров’я України. Загальний бюджет – 72 мільярди гривень.



"Ліцензії ваші заклади отримали, комп’ютеризація відбувається швидко, бо ви маєте підтримку влади всіх рівнів. Якщо говорити відверто: потрібно усвідомити, що всім закладам допомогти не вдасться. Лікарням, які можуть запропонувати невеликий пакет послуг, буде недостатньо тих коштів, які оплачуватиме НСЗУ. Тому саме на плечі органів місцевого самоврядування та державної влади на місцях ляже відповідальність за утримання цих закладів", — зазначила директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Мар’яна Возниця.



Тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук, який був присутній на нараді, наголосив, що реформа на державному рівні перебуває під особистим контролем Президента України та Прем’єр-міністра. А він, як очільник найвищої виконавчої гілки влади в регіоні готовий до ефективних управлінських рішень.



"Звичайно, ми розуміємо проблематику в цій галузі та займаємося нею. Різні фахівці мають різні точки зору на оптимізацію мережі медичних закладів регіону. Є усвідомлення того, що при таких діях ми отримаємо велике незадоволення людей. Межа дуже тонка, бо дофінансування ляже на плечі й новоутворених громад. Дедлайн – першого квітня 2020 року. Тоді вже будуть сформовані ОТГ, які будуть спроможними. Тож наступним етапом цього безповоротного процесу стане те, що з першого квітня усі заклади будуть готові надати послуги", – зазначив Олександр Олексійович.



Серед іншого, Мар’яна Возниця наголосила, що Волинь та Луцьк зокрема мають достатньо дороговартісного обладнання – МРТ, КТ й ангіографів. За її словами, є області, які не мають жодного МРТ в комунальній власності, тоді приватні медичні заклади будуть змушені долучитися.



"Багатопрофільні великі лікарні, пологові будинки – їм нічого не загрожує. Їм потрібно сприяти у купівлі певного обладнання, якого дійсно не вистачає. Заключення договорів буде проводитись через центральний компонент в Києві, без жодного посередництва. НСЗУ працює по великій кількості пакетів послуг, за виключенням немедичної реабілітації. І пакет медичних гарантій, по якому працює служба, не передбачає співоплати пацієнтом. Кожна послуга має свою вартість. Важливо, що пацієнт може отримати послугу, за яку заплатить НСЗУ, й у приватному закладі. Однак, у випадку якщо підприємство погодиться на визначену суму без доплати від пацієнта", – додала Мар’яна Володимирівна.



Окремо присутні обговорили поділ областей на госпітальні округи. Нагадаємо, на Волині їх три – з центрами у Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Нині в планах Кабінету Міністрів – переглянути межі цих округів. І за словами Мар’яни Возниці, найефективніше було б створити єдиний волинський госпітальний округ.



Представниця Національної служби здоров’я також наголосила про рівень укладення декларацій з сімейними лікарями. На Волині таких декларацій вже є близько 900 тисяч, однак необхідно працювати над підвищенням відсотку укладення угод.



На завершення учасники наради домовилися про спільну координацію дій та налагодження комунікацій з метою ефективного впровадження наступного етапу медичної реформи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 листопада, Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі реформ системи охорони здоров'я.Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації З метою обговорення стану трансформацій на Волині – керівництво області, зокрема тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністраціїта голова обласної ради, зустрілося з директоркою Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я Українита її заступникомНагадують, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Територіально НСЗУ поділяється на п’ять міжрегіональних департаментів. У підпорядкуванні Західного – й Волинська область. Варто зазначити, що відомство – комунікативно-консультативний орган, а з травня матиме ще й моніторингову функцію.Дружнього тону нараді задав начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Він подякував за підтримку та єдину позицію у впровадженні реформи виконавчої влади та місцевого самоврядування."Назад дороги немає, ми будемо рухатися тільки вперед, і чим швидше це станеться, тим буде краще і для пацієнтів, і для лікарів. Ми зробили значну попередню роботу – тому сьогодні маємо всі передумови для безболісного входження у другий етап реформування", – зазначив головний медик області.Зауважують, що йдеться про автономізацію закладів ІІ та ІІІ рівня надання медичної допомоги, яка в області становить 100%, отримання ними ліцензії тощо."Ми до вас приїхали не відразу найперше через те, що у вас немає проблем, на відміну від інших областей. Ваша готовність до входження в реформи настільки висока, що ми плануємо привезти до вас представників охорони здоров’я з інших регіонів, аби вони побачили, як треба працювати. Це робота великої команди. В нас відбулася зміна керівництва, але вектор роботи – той самий. Вчора на селекторі Прем’єр-міністр України дав чітко зрозуміти, що шляху назад в медичній реформі немає", – наголосила Мар’яна Володимирівна.Важливо, що всі заклади, які будуть надавати медичні послуги пацієнтам, отримуватимуть фінансування від Національної служби здоров’я України. Загальний бюджет – 72 мільярди гривень."Ліцензії ваші заклади отримали, комп’ютеризація відбувається швидко, бо ви маєте підтримку влади всіх рівнів. Якщо говорити відверто: потрібно усвідомити, що всім закладам допомогти не вдасться. Лікарням, які можуть запропонувати невеликий пакет послуг, буде недостатньо тих коштів, які оплачуватиме НСЗУ. Тому саме на плечі органів місцевого самоврядування та державної влади на місцях ляже відповідальність за утримання цих закладів", — зазначила директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Мар’яна Возниця.Тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук, який був присутній на нараді, наголосив, що реформа на державному рівні перебуває під особистим контролем Президента України та Прем’єр-міністра. А він, як очільник найвищої виконавчої гілки влади в регіоні готовий до ефективних управлінських рішень."Звичайно, ми розуміємо проблематику в цій галузі та займаємося нею. Різні фахівці мають різні точки зору на оптимізацію мережі медичних закладів регіону. Є усвідомлення того, що при таких діях ми отримаємо велике незадоволення людей. Межа дуже тонка, бо дофінансування ляже на плечі й новоутворених громад. Дедлайн – першого квітня 2020 року. Тоді вже будуть сформовані ОТГ, які будуть спроможними. Тож наступним етапом цього безповоротного процесу стане те, що з першого квітня усі заклади будуть готові надати послуги", – зазначив Олександр Олексійович.Серед іншого, Мар’яна Возниця наголосила, що Волинь та Луцьк зокрема мають достатньо дороговартісного обладнання – МРТ, КТ й ангіографів. За її словами, є області, які не мають жодного МРТ в комунальній власності, тоді приватні медичні заклади будуть змушені долучитися."Багатопрофільні великі лікарні, пологові будинки – їм нічого не загрожує. Їм потрібно сприяти у купівлі певного обладнання, якого дійсно не вистачає. Заключення договорів буде проводитись через центральний компонент в Києві, без жодного посередництва. НСЗУ працює по великій кількості пакетів послуг, за виключенням немедичної реабілітації. І пакет медичних гарантій, по якому працює служба, не передбачає співоплати пацієнтом. Кожна послуга має свою вартість. Важливо, що пацієнт може отримати послугу, за яку заплатить НСЗУ, й у приватному закладі. Однак, у випадку якщо підприємство погодиться на визначену суму без доплати від пацієнта", – додала Мар’яна Володимирівна.Окремо присутні обговорили поділ областей на госпітальні округи. Нагадаємо, на Волині їх три – з центрами у Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Нині в планах Кабінету Міністрів – переглянути межі цих округів. І за словами Мар’яни Возниці, найефективніше було б створити єдиний волинський госпітальний округ.Представниця Національної служби здоров’я також наголосила про рівень укладення декларацій з сімейними лікарями. На Волині таких декларацій вже є близько 900 тисяч, однак необхідно працювати над підвищенням відсотку укладення угод.На завершення учасники наради домовилися про спільну координацію дій та налагодження комунікацій з метою ефективного впровадження наступного етапу медичної реформи.

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