Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*





Для тих, хто давно мріє про свій куточок і прицінюється до різних варіантів, чудовим подарунком "під ялинку" стане помешкання від перевіреного забудовника - квартира у ЖК "Caramel Residence", що зводить компанія ЛДБК.



У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



Усередині багатоповерхівки на Конякіна, 3Б фахівці завершують оздоблювальні роботи - поклали майже всю плитку та виконали 50% фарбування сходових кліток. У першій та третій секціях поставили котли і радіатори, у другій секції це обіцяють зробити вже за тиждень. Окрім того, на фінішній прямій - благоустрій навколо будинку. Тут уже проклали асфальт і закінчують класти плитку.



У будинку на Конякіна, 3В, добігають кінця роботи зі встановлення вікон. Також поштукатурили приміщення у першій секції. "Обличчя" другої секції будівельники приводитимуть до ладу вже навесні. Закінчили у "карамельці" монтувати електропроводку.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – звели п'ять поверхів у першій секції та незабаром у цьому питанні поставлять крапку й у другій та третій секціях.



На Конякіна, 3Д, незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, завершують облаштування ростверку і приступатимуть до монтажу фундаментних блоків. Далі такі ж роботи запланували виконати й у багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Є.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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