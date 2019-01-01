вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*

Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Незабаром українці святкуватимуть довгоочікувані новорічно-різдвяні свята. Усі метушитимуться не лише в пошуках смаколиків до столу чи новорічної красуні, а й обиратимуть подарунки.

Для тих, хто давно мріє про свій куточок і прицінюється до різних варіантів, чудовим подарунком "під ялинку" стане помешкання від перевіреного забудовника - квартира у ЖК "Caramel Residence", що зводить компанія ЛДБК.

У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. Будівельники й далі невпинно працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках. На території житлового комплексу, без перебільшення, є все, що потрібно для комфортного проживання.

Усередині багатоповерхівки на Конякіна, 3Б фахівці завершують оздоблювальні роботи - поклали майже всю плитку та виконали 50% фарбування сходових кліток. У першій та третій секціях поставили котли і радіатори, у другій секції це обіцяють зробити вже за тиждень. Окрім того, на фінішній прямій - благоустрій навколо будинку. Тут уже проклали асфальт і закінчують класти плитку.

У будинку на Конякіна, 3В, добігають кінця роботи зі встановлення вікон. Також поштукатурили приміщення у першій секції. "Обличчя" другої секції будівельники приводитимуть до ладу вже навесні. Закінчили у "карамельці" монтувати електропроводку.

У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – звели п'ять поверхів у першій секції та незабаром у цьому питанні поставлять крапку й у другій та третій секціях.

На Конякіна, 3Д, незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, завершують облаштування ростверку і приступатимуть до монтажу фундаментних блоків. Далі такі ж роботи запланували виконати й у багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Є.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:48
У селі під Луцьком евакуатор з машиною злетіли у кювет
Сьогодні, 09:25
У Володимирі-Волинському організовують конкурс різдвяних композицій
Сьогодні, 08:49
Схожі новини
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО* Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
25 листопад, 13:20
У Луцьку продовжує «рости» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО* У Луцьку продовжує «рости» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
08 листопад, 17:00
Там, де затишно: як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО* Там, де затишно: як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
21 жовтень, 11:40
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО* Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
18 вересень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
 0
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
 0
Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:48
 0
У селі під Луцьком евакуатор з машиною злетіли у кювет
Сьогодні, 09:25
 0
У Володимирі-Волинському організовують конкурс різдвяних композицій
Сьогодні, 08:49
 0
Медіа
відео
1/8