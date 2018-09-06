Повідомили, коли у Ковелі відремонтують дорогу до пологового будинку





Про основні видатки, які чекають Ковель у новому році, розповів міський голова Олег Кіндер. З-поміж іншого, він акцентував увагу на тому, що наступного року фінансуватимуть завершення робіт на тих об'єктах, де їх було розпочато у попередні роки, - повідомляє



Зокрема, йдеться про ремонт вулиць, які ведуть до пологового будинку - Вітовського та Павлова. Тут уже прокладено господарсько-фекальну каналізацію, на наступний рік передбачаються кошти на облаштування мережі водовідведення (дощових та поверхневих вод): Вітовського - 1 млн 371 тис грн., Павлова - 826 тис грн. Ці роботи запланували на перший квартал 2020 року.



Після цього проведуть асфальтування доріг. Ці роботи попередньо заплановані на жовтень 2020 року. На капітальні ремонти вулиць Вітовського та Павлова необхідно передбачити 5 млн 400 тис грн та 6 млн грн відповідно. Це повна вартість робіт.



Міський голова Олег Кіндер зауважив, що була пропозиція від Волинської обласної державної адміністрації подати розрахунки на співфінансування цих двох об'єктів з обласного бюджету. Тож Ковель розраховує на 50%-ву підтримку з області. Проте, чи втілиться це в життя і чи прийме таке рішення обласна рада - поки невідомо.



Наразі у бюджеті Ковеля 2020 року передбачено лише половина суми. Якщо ж коштів область не дасть, місту доведеться покривати ці витрати власними ресурсами. Але роботи обов'язково будуть завершені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельській міській раді відбулось слухання проекту бюджету міста 2020 року, на яке були запрошені головні розпорядники коштів та депутати міської ради.Про основні видатки, які чекають Ковель у новому році, розповів міський голова. З-поміж іншого, він акцентував увагу на тому, що наступного року фінансуватимуть завершення робіт на тих об'єктах, де їх було розпочато у попередні роки, - повідомляє "Ковельpost" Зокрема, йдеться про ремонт вулиць, які ведуть до пологового будинку - Вітовського та Павлова. Тут уже прокладено господарсько-фекальну каналізацію, на наступний рік передбачаються кошти на облаштування мережі водовідведення (дощових та поверхневих вод): Вітовського - 1 млн 371 тис грн., Павлова - 826 тис грн. Ці роботи запланували на перший квартал 2020 року.Після цього проведуть асфальтування доріг. Ці роботи попередньо заплановані на жовтень 2020 року. На капітальні ремонти вулиць Вітовського та Павлова необхідно передбачити 5 млн 400 тис грн та 6 млн грн відповідно. Це повна вартість робіт.Міський голова Олег Кіндер зауважив, що була пропозиція від Волинської обласної державної адміністрації подати розрахунки на співфінансування цих двох об'єктів з обласного бюджету. Тож Ковель розраховує на 50%-ву підтримку з області. Проте, чи втілиться це в життя і чи прийме таке рішення обласна рада - поки невідомо.Наразі у бюджеті Ковеля 2020 року передбачено лише половина суми. Якщо ж коштів область не дасть, місту доведеться покривати ці витрати власними ресурсами. Але роботи обов'язково будуть завершені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію