У Польщі знайшли українця, який зник 22 роки тому





Про це повідомляє



“Уродженець Чернігівської області, котрий мешкав на території Рівненської області у Дубенському районі, незабаром обніме своїх рідних. Зі слів матері, 29-річний син виїхав у 1997 році на тимчасові заробітки за кордон і — пропав на 22 роки... Батьки самотужки намагалися розшукати сина. І лише у 2005 році звернулися за допомогою до поліції. Близько 15 років тривали пошуки.



Нещодавно надійшло повідомлення від коменданта Бещадського відділу Прикордонної варти Республіки Польща, що розшукуваний чоловік знайшовся. Наразі триває процедура реадмісії — передавання особи. Невдовзі громадянин України повернеться до своєї держави”, — йдеться в повідомленні.



Довідка: реадмісія (від англ. to readmit — приймати назад) застосовується до громадян договірних держав, громадян третіх держав та осіб без громадянства, яких виявляють на території договірних держав за порушення законодавства щодо порядку прибуття, перебування або проживання на їх територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міграційна служба України у Польщі розшукала українця, який зник 22 роки тому. Пошуки тривали 15 років і незабаром чоловік повернеться додому.Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДМС України.“Уродженець Чернігівської області, котрий мешкав на території Рівненської області у Дубенському районі, незабаром обніме своїх рідних. Зі слів матері, 29-річний син виїхав у 1997 році на тимчасові заробітки за кордон і — пропав на 22 роки... Батьки самотужки намагалися розшукати сина. І лише у 2005 році звернулися за допомогою до поліції. Близько 15 років тривали пошуки.Нещодавно надійшло повідомлення від коменданта Бещадського відділу Прикордонної варти Республіки Польща, що розшукуваний чоловік знайшовся. Наразі триває процедура реадмісії — передавання особи. Невдовзі громадянин України повернеться до своєї держави”, — йдеться в повідомленні.Довідка: реадмісія (від англ. to readmit — приймати назад) застосовується до громадян договірних держав, громадян третіх держав та осіб без громадянства, яких виявляють на території договірних держав за порушення законодавства щодо порядку прибуття, перебування або проживання на їх територіях.

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