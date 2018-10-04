У ДТП постраждали обидва водії, – поліція про аварію у Ковелі за участю авто правоохоронців
Сьогодні, 17:03
Сьогодні, 30 листопада, після 13 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ковелі на перехресті вулиць Варшавська та Шевченка зіткнулися автомобіль Audi А-6 та поліцейське Renault Duster.
У ДТП постраждали обидва водії, транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Попередньо встановили, що за кермом автомобіля Audi A-6 перебував 21-річний житель Ковеля. Виконуючи поворот ліворуч, він не надав перевагу в русі зустрічному поліцейському автомобілю Renault Duster, за кермом якого перебував 44-річний командир легендарної роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь». Водії не були в стані алкооольнооо сп'яніння, після надання першої медичної допомоги не госпіталізувалися. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Нагадаємо, попередньо відео з інцидентом розмістили на сторінці спільноти Ковель Онлайн у Facebook.
Відомо також, що 21-річний водій автомобіля Audi A-6 неодноразово попадав у поле зору поліції через порушення ним правил безпеки дорожнього руху. З цього приводу на нього до тепер було складено 17 адмінматеріалів.
Подію поліція належним чином зареєструвала та проводить перевірку.
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У ДТП постраждали обидва водії, транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Попередньо встановили, що за кермом автомобіля Audi A-6 перебував 21-річний житель Ковеля. Виконуючи поворот ліворуч, він не надав перевагу в русі зустрічному поліцейському автомобілю Renault Duster, за кермом якого перебував 44-річний командир легендарної роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь». Водії не були в стані алкооольнооо сп'яніння, після надання першої медичної допомоги не госпіталізувалися. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Нагадаємо, попередньо відео з інцидентом розмістили на сторінці спільноти Ковель Онлайн у Facebook.
Відомо також, що 21-річний водій автомобіля Audi A-6 неодноразово попадав у поле зору поліції через порушення ним правил безпеки дорожнього руху. З цього приводу на нього до тепер було складено 17 адмінматеріалів.
Подію поліція належним чином зареєструвала та проводить перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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