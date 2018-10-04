вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ДТП постраждали обидва водії, – поліція про аварію у Ковелі за участю авто правоохоронців

У ДТП постраждали обидва водії, – поліція про аварію у Ковелі за участю авто правоохоронців
Сьогодні, 30 листопада, після 13 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ковелі на перехресті вулиць Варшавська та Шевченка зіткнулися автомобіль Audi А-6 та поліцейське Renault Duster.

У ДТП постраждали обидва водії, транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Попередньо встановили, що за кермом автомобіля Audi A-6 перебував 21-річний житель Ковеля. Виконуючи поворот ліворуч, він не надав перевагу в русі зустрічному поліцейському автомобілю Renault Duster, за кермом якого перебував 44-річний командир легендарної роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь». Водії не були в стані алкооольнооо сп'яніння, після надання першої медичної допомоги не госпіталізувалися. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Нагадаємо, попередньо відео з інцидентом розмістили на сторінці спільноти Ковель Онлайн у Facebook.

Відомо також, що 21-річний водій автомобіля Audi A-6 неодноразово попадав у поле зору поліції через порушення ним правил безпеки дорожнього руху. З цього приводу на нього до тепер було складено 17 адмінматеріалів.

Подію поліція належним чином зареєструвала та проводить перевірку.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Ковель, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку юні науковці визначали роль Волині і волиняни в історії та культурі України
Сьогодні, 17:45
На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО
Сьогодні, 17:20
У ДТП постраждали обидва водії, – поліція про аварію у Ковелі за участю авто правоохоронців
Сьогодні, 17:03
Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю
Сьогодні, 16:49
«Краса без обмежень»: особлива ковельчанка на конкурсі краси здобула титул «Міс Інтернет»
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
04 жовтень, 2018, 00:46
У Ковелі зловили водія, який «стукнув» машину і втік У Ковелі зловили водія, який «стукнув» машину і втік
15 травень, 2018, 10:25
На Волині автівка збила одного з трьох дітей, яких матір переводила на «зебрі» На Волині автівка збила одного з трьох дітей, яких матір переводила на «зебрі»
22 жовтень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 ОТГ Волині увійшли в рейтинг ТОП-200 кращих в Україні
Сьогодні, 18:30
 0
Всесвітній день домашніх тварин: волиняни показали фото і розповіли зворушливі історії своїх улюбленців
Сьогодні, 17:56
 0
У Луцьку юні науковці визначали роль Волині і волиняни в історії та культурі України
Сьогодні, 17:45
 0
На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
У ДТП постраждали обидва водії, – поліція про аварію у Ковелі за участю авто правоохоронців
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8