На прибирання снігу у Луцьку планують витратити п'ять мільйонів





Відповідний тендер оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцькради у системі публічних закупівель «Prozorro», - пише



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 28 грудня 2019 до 16:00. Початок аукціону — 3 лютого 2020 року о 15:09.



Підрядник повинен утримати вулиці міста в належному стані в зимовий період 2020 року, зокрема у вартість послуги входить очищення вулиць міста від снігу спецтехнікою – 3000 маш/год; робота навантажувача – 700 маш/год; піщано-соляна суміш – 750 т.; щебенево-соляна суміш – 750 т.; сіль – 220 т.; робота механізмів зі щітками та відвалом – 3000 маш/год; робота трактора з відвалом – 600 маш/год; робота автогрейдера – 100 маш/год.; чергування спецтехніки – 2800 маш/год; чергування навантажувача – 700 маш/год; чергування механізмів зі щітками та відвалом – 500 маш/год; робота з очищення від снігу вручну – 2000 люд/гол; робота автомобілів-самоскидів – 100 маш/год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році Луцька міська рада планує витратити п’ять мільйонів гривень на послуги з прибирання снігу.Відповідний тендер оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцькради у системі публічних закупівель «Prozorro», - пише ВолиньOnline Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 28 грудня 2019 до 16:00. Початок аукціону — 3 лютого 2020 року о 15:09.Підрядник повинен утримати вулиці міста в належному стані в зимовий період 2020 року, зокрема у вартість послуги входить очищення вулиць міста від снігу спецтехнікою – 3000 маш/год; робота навантажувача – 700 маш/год; піщано-соляна суміш – 750 т.; щебенево-соляна суміш – 750 т.; сіль – 220 т.; робота механізмів зі щітками та відвалом – 3000 маш/год; робота трактора з відвалом – 600 маш/год; робота автогрейдера – 100 маш/год.; чергування спецтехніки – 2800 маш/год; чергування навантажувача – 700 маш/год; чергування механізмів зі щітками та відвалом – 500 маш/год; робота з очищення від снігу вручну – 2000 люд/гол; робота автомобілів-самоскидів – 100 маш/год.

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