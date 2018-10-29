Чехи, поляки, вірмени: у Луцьку відбувся фестиваль нацменшин
Сьогодні, 16:45
Фестиваль нацменшин на Волині проводиться втретє, цього року він зібрав 250 учасників. Про це розповіла директорка Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, голова журі конкурсу Оксана Дідик.
На засіданні журі визначать кращих учасників заходу, - кращі колективи і солісти отримають подарунки, - повідомляє Суспільне Волині.
Директорка Волинського центру естетичного виховання Оксана Дідик: «Фестиваль проводиться у двох номінаціях: «Вокал» і «Хореографія». У номінації «Хореографія» представлені 15 колективів з області і це досить багато, адже це - чеські, польські, вірменські інші танці, а також ще багато номерів інших народностей. А у вокалі у нас - понад 40 номінантів».
Хореографічний колектив з Іваничівського району підготував танець ромської нацменшини. «Циганочку» танцювали і діти з колективу селища Головне Любомльського району.
«Ми готували цей танець 1,5 місяці, тому що дуже велике бажання в дітей було, костюми в основному за спонсорські кошти батьків, ну але і нам на школу виділили теж гроші, тому діти на сцені - такі красиві», - розповідає керівниця хореографічного гуртка Олена Торчило
Чеську народну культуру представляли члени товариства «Матіце Волинська», серед яких Софія Бондар і Михайло Андрійчук.
«Ми сьогодні співали представляли чеську культуру у вигляді співу, фестивалю, де ми отримали призове місце, подарунки 00.22 стик 00.51Я в чеському товаристві вже другий рік, тут мені дуже подобається, тому що тут - приємні вчителі, які навчають і чеській мові, і чеському народному танцю. І сьогодні ми показували один із наших вокально-танцювальних номерів». - додає учасниця фестивалю Софія Бондар:
Учасник фестивалю Михайло Андрійчук запевняє, що його походження – чех.
«Моя бабуся також чешка, і всі родичі живуть там, в Чехії. І я б також хотів продовжувати наші сімейні традиції. Ми часто збираємось разом, святкуємо чеські свята, любимо чеську музику»
https://youtu.be/73hu3LDaZQ8
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На засіданні журі визначать кращих учасників заходу, - кращі колективи і солісти отримають подарунки, - повідомляє Суспільне Волині.
Директорка Волинського центру естетичного виховання Оксана Дідик: «Фестиваль проводиться у двох номінаціях: «Вокал» і «Хореографія». У номінації «Хореографія» представлені 15 колективів з області і це досить багато, адже це - чеські, польські, вірменські інші танці, а також ще багато номерів інших народностей. А у вокалі у нас - понад 40 номінантів».
Хореографічний колектив з Іваничівського району підготував танець ромської нацменшини. «Циганочку» танцювали і діти з колективу селища Головне Любомльського району.
«Ми готували цей танець 1,5 місяці, тому що дуже велике бажання в дітей було, костюми в основному за спонсорські кошти батьків, ну але і нам на школу виділили теж гроші, тому діти на сцені - такі красиві», - розповідає керівниця хореографічного гуртка Олена Торчило
Чеську народну культуру представляли члени товариства «Матіце Волинська», серед яких Софія Бондар і Михайло Андрійчук.
«Ми сьогодні співали представляли чеську культуру у вигляді співу, фестивалю, де ми отримали призове місце, подарунки 00.22 стик 00.51Я в чеському товаристві вже другий рік, тут мені дуже подобається, тому що тут - приємні вчителі, які навчають і чеській мові, і чеському народному танцю. І сьогодні ми показували один із наших вокально-танцювальних номерів». - додає учасниця фестивалю Софія Бондар:
Учасник фестивалю Михайло Андрійчук запевняє, що його походження – чех.
«Моя бабуся також чешка, і всі родичі живуть там, в Чехії. І я б також хотів продовжувати наші сімейні традиції. Ми часто збираємось разом, святкуємо чеські свята, любимо чеську музику»
https://youtu.be/73hu3LDaZQ8
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