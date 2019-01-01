ТОП-7 альтернативних напоїв замість кави





Поговорімо про інші напої, які мають подібні властивості, –



Альтернатива є.



Матча



Кофеїну в матчі не менше, ніж у каві. Напій відмінно бадьорить, підвищує концентрацію уваги. Японський чай матча має солодкуватий присмак, невелика гірчинка в ньому теж є, тому за смаковими якостями він не поступається каві.



Завдяки правильній обробці в листі зберігається максимум антиоксидантів, вітамінів і мікроелементів. Щоб не знизити корисність напою, важливо заливати його гарячою водою, але не окропом.



Цикорій



Через легку гіркуватість цикорій за смаком дуже схожий на каву. Цей присмак напою забезпечує полісахарид інулін, який є потужним пребіотиком. Цикорій добре засвоюється організмом, він допоможе під час схуднення, оскільки притлумлює апетит і практично не містить калорій.



У рослині немає кофеїну, але підбадьорливий ефект від цикорію є. Його забезпечує вітамін В5. Натомість, тіамін підвищує витривалість, роблячи цикорій гідною альтернативою каві.



Какао



Перші холоди змушують згадати про какао. І не дарма. Напій з порошку какао-бобів — природний антидепресант. Він піднімає настрій і бадьорить завдяки кофеїну і теоброміну. У какао багато вітамінів і корисних речовин. Якщо його пити регулярно, знижується ризик розвитку атеросклерозу.



Какао допомагає підвищити гемоглобін і покращити стан шкіри та волосся. Це ароматний і смачний напій. Ложку дьогтю до всіх переваг додає висока калорійність напою. Тому зловживати ним не варто.



Кероб



Кероб — популярний суперфуд, який роблять з висушених плодів ріжкового дерева. Напій з кероба і молока виходить таким же смачним і ароматним, як і какао, але водночас набагато солодший.



Завдяки натуральній солодкості в напій з кероба не доведеться додавати цукор або зефірки, що робить його дієтичним. Кофеїну в керобі немає, але завдяки великій кількості вітамінів він забезпечує приплив енергії. Ще один плюс у тому, що на відміну від какао кероб не є алергеном.



Масала



Напій за індійським рецептом, що зігріває і збадьорює, — це чай масала. Готують його на основі чорного чаю, додаючи молоко і спеції: кардамон, корицю, гвоздику, фенхель. Можна додати й інші прянощі — мигдаль, мускатний горіх, корінь солодки.



В Індії чай зі спеціями п’ють на сніданок або в точках з вуличною їжею, щоб підбадьоритися протягом дня. Аромат цього напою пробуджує не гірше, ніж звичний запах кави. Але масала — це не тільки заряд бадьорості. Завдяки фенхелю він корисний для травлення, а гвоздика допоможе залишатися здоровим у сезон застуд. За індійською традицією напій має бути калорійним, тому в нього обов’язково додають підсолоджувач.



Імбирний чай



Чай з імбиру — вітамінний напій, що бадьорить і зігріває. Він містить вітаміни групи В, А, С, ефірні олії. Імбирний напій поліпшує кровообіг і дає заряд енергії.



До кореня цієї рослини можна додавати мед, лимон, лайм. Імбирний чай також можна змішати з чорним або зеленим чаєм.



Молочна сироватка з соком



У молочній сироватці є вітаміни А, С і В. Солі магнію роблять її корисною під час стресів, позаяк вони зміцнюють нервову систему. Для поліпшення смаку в неї додають фруктове пюре або сік, так вітамінів стає ще більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мільйони людей не уявляють життя без кави. Але що, якщо ви — не належите до них і кава вам чомусь не до смаку?Поговорімо про інші напої, які мають подібні властивості, – пише НВ Альтернатива є.Кофеїну в матчі не менше, ніж у каві. Напій відмінно бадьорить, підвищує концентрацію уваги. Японський чай матча має солодкуватий присмак, невелика гірчинка в ньому теж є, тому за смаковими якостями він не поступається каві.Завдяки правильній обробці в листі зберігається максимум антиоксидантів, вітамінів і мікроелементів. Щоб не знизити корисність напою, важливо заливати його гарячою водою, але не окропом.Через легку гіркуватість цикорій за смаком дуже схожий на каву. Цей присмак напою забезпечує полісахарид інулін, який є потужним пребіотиком. Цикорій добре засвоюється організмом, він допоможе під час схуднення, оскільки притлумлює апетит і практично не містить калорій.У рослині немає кофеїну, але підбадьорливий ефект від цикорію є. Його забезпечує вітамін В5. Натомість, тіамін підвищує витривалість, роблячи цикорій гідною альтернативою каві.Перші холоди змушують згадати про какао. І не дарма. Напій з порошку какао-бобів — природний антидепресант. Він піднімає настрій і бадьорить завдяки кофеїну і теоброміну. У какао багато вітамінів і корисних речовин. Якщо його пити регулярно, знижується ризик розвитку атеросклерозу.Какао допомагає підвищити гемоглобін і покращити стан шкіри та волосся. Це ароматний і смачний напій. Ложку дьогтю до всіх переваг додає висока калорійність напою. Тому зловживати ним не варто.Кероб — популярний суперфуд, який роблять з висушених плодів ріжкового дерева. Напій з кероба і молока виходить таким же смачним і ароматним, як і какао, але водночас набагато солодший.Завдяки натуральній солодкості в напій з кероба не доведеться додавати цукор або зефірки, що робить його дієтичним. Кофеїну в керобі немає, але завдяки великій кількості вітамінів він забезпечує приплив енергії. Ще один плюс у тому, що на відміну від какао кероб не є алергеном.Напій за індійським рецептом, що зігріває і збадьорює, — це чай масала. Готують його на основі чорного чаю, додаючи молоко і спеції: кардамон, корицю, гвоздику, фенхель. Можна додати й інші прянощі — мигдаль, мускатний горіх, корінь солодки.В Індії чай зі спеціями п’ють на сніданок або в точках з вуличною їжею, щоб підбадьоритися протягом дня. Аромат цього напою пробуджує не гірше, ніж звичний запах кави. Але масала — це не тільки заряд бадьорості. Завдяки фенхелю він корисний для травлення, а гвоздика допоможе залишатися здоровим у сезон застуд. За індійською традицією напій має бути калорійним, тому в нього обов’язково додають підсолоджувач.Чай з імбиру — вітамінний напій, що бадьорить і зігріває. Він містить вітаміни групи В, А, С, ефірні олії. Імбирний напій поліпшує кровообіг і дає заряд енергії.До кореня цієї рослини можна додавати мед, лимон, лайм. Імбирний чай також можна змішати з чорним або зеленим чаєм.У молочній сироватці є вітаміни А, С і В. Солі магнію роблять її корисною під час стресів, позаяк вони зміцнюють нервову систему. Для поліпшення смаку в неї додають фруктове пюре або сік, так вітамінів стає ще більше.

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