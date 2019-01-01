вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині викрили крадія лісу

На Волині викрили крадія лісу
Під час оперативного відпрацювання Маневицького району співробітники поліції зупинили автомобіль ЗІЛ-131 з деревиною.

За кермом транспортного засобу перебував 42-річний місцевий житель цього ж району. Водій не надав жодних передбачених чинним законодавством документів на деревину, інформує ГУНП у Волинській області.

Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик. За фактом незаконної порубки лісу слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що автомобіль із сумнівною деревиною прямував на пилораму в село Городок. Під час санкціонованого обшуку на пилорамі поліцейські вилучили майже 200 м. куб. лісодеревини, зокрема, сосни та дубу, на яку не було жодних документів, як це передбачено чинним законодавством.

Досудове розслідування триває. Найсуворіше покарання, передбачене цією статтею – позбавлення волі строком до трьох років із конфіскацією незаконно добутого.
На Волині викрили крадія лісу


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцівськрому районі «чорні лісоруби» спричинили аварію, щоб утекти
Сьогодні, 12:31
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл закликав гідно підготуватися до Різдва
Сьогодні, 12:30
На Волині викрили крадія лісу
Сьогодні, 12:16
Поїзд «Ковель – Ягодин» змінює графік руху
Сьогодні, 12:10
Через аварію будинки на Дубнівській та корпуси правознавчого ліцею – без тепла
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
Волинянина у лісі обікрав знайомий Волинянина у лісі обікрав знайомий
26 листопад, 12:25
Волинянину, який незаконно зрізав у лісі 25 сосен, «світить» тюрма Волинянину, який незаконно зрізав у лісі 25 сосен, «світить» тюрма
04 листопад, 16:45
На Волині лісокрадії зрізали 26 дерев, чим завдали збитків на майже 200 тисяч На Волині лісокрадії зрізали 26 дерев, чим завдали збитків на майже 200 тисяч
07 жовтень, 10:25
На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі
24 вересень, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Директор драмтеатру у Луцьку отримав державну нагороду від Зеленського
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку просять змінити перевізника на маршруті №9а
Сьогодні, 12:44
 0
У Ківерцівськрому районі «чорні лісоруби» спричинили аварію, щоб утекти
Сьогодні, 12:31
 0
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл закликав гідно підготуватися до Різдва
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині викрили крадія лісу
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8