На Волині викрили крадія лісу

Під час оперативного відпрацювання Маневицького району співробітники поліції зупинили автомобіль ЗІЛ-131 з деревиною.За кермом транспортного засобу перебував 42-річний місцевий житель цього ж району. Водій не надав жодних передбачених чинним законодавством документів на деревину, інформує ГУНП у Волинській області.Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик. За фактом незаконної порубки лісу слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що автомобіль із сумнівною деревиною прямував на пилораму в село Городок. Під час санкціонованого обшуку на пилорамі поліцейські вилучили майже 200 м. куб. лісодеревини, зокрема, сосни та дубу, на яку не було жодних документів, як це передбачено чинним законодавством.Досудове розслідування триває. Найсуворіше покарання, передбачене цією статтею – позбавлення волі строком до трьох років із конфіскацією незаконно добутого.