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Поблизу луцького «Кораблика» може з’явитися нове кафе*

Поблизу луцького «Кораблика» може з’явитися нове кафе*
У новому офісі Будівельної компанії «Інвестор», збудованому на вулиці Коперника, на першому поверсі можуть відкрити кафе, а частину приміщень здаватимуть в оренду.

Про це розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський в інтерв’ю «Першому».

Новий офіс на Коперника Разумовський назвав «тренувальним проектом» і заявив: мріє, аби наступним проектом його компанії стало будівництво офісного центру на кілька тисяч квадратів у центральній частині міста.

«Почалося з того, що ми розуміли: офіс будівельної компанії повинен виглядати презентабельно, й до то ж – бажано, аби був збудований нею ж, правда? І думаю, нам вдалося створити класне приміщення. Зробимо ремонт і протягом зими, думаю, туди вселимося» – розповів Андрій Разумовський.

«В частині приміщень буде офіс нашої компанії, в тому числі відділ продажів. На першому поверсі буде громадське приміщення – можливо, кафе. Інша частина квадратних метрів буде здаватися в оренду» – додав він.

«Мрію, аби ним став наступний наш проект: офісний центр на кілька тисяч квадратів у центральній частині міста. Вважаю, що у Луцьку критично не вистачає нормальних офісних приміщень» - заявив Андрій Разумовський.

Новий офіс знаходиться на вулиці Коперника 13в. За дві сотні метрів від нього – популярний луцький бар «Оболонь» («Кораблик»).

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Теги: Інвестор, нове кафе, Луцьк
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