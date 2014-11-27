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Парламент ухвалив постанову про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО

Парламент ухвалив постанову про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО
Парламент ухвалив Постанову про Заяву Верховної Ради України «Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору» №2327. «За» проголосували 284 народні депутати.

Автор проекту постанови, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко після голосування заявив, що ухвалене рішення повністю відповідає національним інтересам України, повідомляє пресслужба політичної сили.

«Сьогодні об’єднується політична воля парламенту, президента, бо він, на щастя, наголосив про необхідність плану дій щодо членства в НАТО. І мені дуже приємно, що та постанова, яка спочатку викликала величезну критику, врешті-решт набрала майже конституційну більшість голосів», – наголосив Петро Порошенко.

Це рішення відображає волю українського народу, який абсолютною більшістю підтримує членство України в НАТО, а також повністю відповідає Конституції України, яка напряму вимагає від всіх гілок працювати для майбутнього членства в НАТО, – зазначив Порошенко.

«І сьогоднішня заява великого мого друга і великого друга України Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга також підтверджує про те, що двері НАТО відкриті. План дій щодо членства буде фіксувати українські зобов’язання проводити реформи у секторі оборони і безпеки – і зобов’язання країн-членів НАТО прийняти Україну після виконання необхідних умов», – наголосив Петро Порошенко.

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Теги: Верховна Рада, Петро Порошенко, постанова НАТО
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