У Луцьку виступлять зірки світового джазу
Сьогодні, 18:52
У Палаці культури міста Луцька відбудеться феєричне дійство – Jazz Bez - ХІХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики.
Jazz Bez – це унікальний музичний фестиваль, який об’єднує геніальних виконавців та музикантів з усіх куточків нашої планети. Зірки світового джазу в Луцьку! Від Австралії до США, 10 разовий володар «Греммі», за проекти в яких брав участь Тал Коен та Грег Осбі і не лише, це не казка, а свято музики перед різдвяними святами!
Захід триватиме 14-15 грудня, початок на 18:00.
14-го грудня завітають такі джазові виконавці: Forest Song/Лісова Пісня (Україна), Human Things Quartet (США/Польща) та Yes! Trio (США).
Forest Song/Лісова пісня – це імпровізаційна сюїта, заснована на однойменній драмі-феєрії Лесі Українки – однієї з найвидатніших поетес світової літератури. В основу сюїти покладені здебільшого волинські мелодії, які письменниця записувала у своїх експедиціях, а також власні знахідки та авторські композиції Катерини Зяблюк.
Human Things Quartet - проект відомого польського джазмена Пйотра Вілезола. Також у ньому беруть участь американський саксофоніст Дайна Стівенс, барабанщик Девід Ходек і басист Макс Муча з Польщі та співачка Ага Зар`ян, яка співрацює з легендарним лейблом Blue Note.
Yes! Trio – колаборація трьох друзів довжиною у два десятиліття. Американський єврей-інтелектуал із Бостона, афро-американець із мусульманським корінням із Детройта та ізраїльтянин єменсько-марокканського походження – всі з блискучою освітою, приголомшливою кар’єрою та справжнім джазовим “геном”, об’єднані міцною дружбою, пристрастю до музики і любов’ю до життя.
15-го грудня ти матимеш змогу наживо почути таких джазових виконавців як Safety Trio (Україна), Organic Noises (Польща) та Greg Osby & Tal Cohen Duo (США/Австралія).
Safety Trio – це музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики. Гурт створено у 2017 році і до його складу входять: Марина Крамаренко (фортепіано), Валентин Пастухов (бас-гітара) та Олександр Корсун (барабани).
Organic Noises - це творче поєднання вірменських, балканських і східноєвропейських традиційних тем із сучасним джазом, ф’южн і прогресивними жанрами. Їхнє унікальне звучання засноване на поєднанні традиційних етнічних вірменських інструментів (дудук, зурна), акустичних інструментів (скрипка, гобой, флейта, фортепіано, гітара) і сучасної ритм-секції (синтезатори, бас, барабани, електрогітара).
Greg Osby & Tal Cohen привезуть до Луцька нову програму, яку у записах ви ще ніде не зможете почути. Грег Осбі - американський саксофоніст, композитор і педагог. За останні 25 років він став одним із стовпів американського джазу. Визнаний за продуманий та інноваційний підхід до композиції та концертів. Тал Коен – молодий джазовий піаніст і композитор з Австралії та Ізраїлю. Його стиль називають унікальним через вишукане поєднання народної єврейської музики та класики, на диво зріле володіння блискучою технікою та вишуканим смаком. Альбом Джона Даверса «American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom» за участі Тала Коена здобув три премії Греммі у 2019 році.
3 причини піти на фестиваль Jazz Bez With Marek у Луцьку :
1. Це гарна нагода розпочати цьогорічну зиму в теплій атмосфері джазових імпровізацій, поспілкуватись з артистами з різних куточків світу та незабутньо провести час у компанії друзів.
2. Ти почуєш наживо мегаталановиті гурти, які зачарують тебе своїм майстерним виконанням та автентичністю джазового звучання.
3. Розпочати пору зимових свят з джазового концерту – це стовідсотково гарна думка! Адже який ще стиль музики, як не джаз, сповнений казковістю, магічністю та багатством звучань? Ти отримаєш величезну насолоду та заряд позитивних емоцій на весь наступний рік.
Організатори фестивалю у Луцьку: ГО «Принцип» та Луцький джаз-клуб.
Фестиваль відбудеться за підтримки Луцької міської ради,
Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, Посольства США в Україні, Посольства Австралії в Україні. Партнер фестивалю: джаз клуб «Цитра». За сприяння: компанії «Kromberg & Schubert» та РА «PrintingLutsk».
Квитки від 150 до 350 грн. на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua або за телефонами: 066 0000 754, 097 0000 754, 093 0000 754. Також в місцях продажу: в клубі «Цитра», вул. Б. Хмельницького 1б та в музичних магазинах – «Кобза» вул. Стрілецька, 31, і «Медісон», вул. Лесі Українки 17.
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Jazz Bez – це унікальний музичний фестиваль, який об’єднує геніальних виконавців та музикантів з усіх куточків нашої планети. Зірки світового джазу в Луцьку! Від Австралії до США, 10 разовий володар «Греммі», за проекти в яких брав участь Тал Коен та Грег Осбі і не лише, це не казка, а свято музики перед різдвяними святами!
Захід триватиме 14-15 грудня, початок на 18:00.
14-го грудня завітають такі джазові виконавці: Forest Song/Лісова Пісня (Україна), Human Things Quartet (США/Польща) та Yes! Trio (США).
Forest Song/Лісова пісня – це імпровізаційна сюїта, заснована на однойменній драмі-феєрії Лесі Українки – однієї з найвидатніших поетес світової літератури. В основу сюїти покладені здебільшого волинські мелодії, які письменниця записувала у своїх експедиціях, а також власні знахідки та авторські композиції Катерини Зяблюк.
Human Things Quartet - проект відомого польського джазмена Пйотра Вілезола. Також у ньому беруть участь американський саксофоніст Дайна Стівенс, барабанщик Девід Ходек і басист Макс Муча з Польщі та співачка Ага Зар`ян, яка співрацює з легендарним лейблом Blue Note.
Yes! Trio – колаборація трьох друзів довжиною у два десятиліття. Американський єврей-інтелектуал із Бостона, афро-американець із мусульманським корінням із Детройта та ізраїльтянин єменсько-марокканського походження – всі з блискучою освітою, приголомшливою кар’єрою та справжнім джазовим “геном”, об’єднані міцною дружбою, пристрастю до музики і любов’ю до життя.
15-го грудня ти матимеш змогу наживо почути таких джазових виконавців як Safety Trio (Україна), Organic Noises (Польща) та Greg Osby & Tal Cohen Duo (США/Австралія).
Safety Trio – це музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики. Гурт створено у 2017 році і до його складу входять: Марина Крамаренко (фортепіано), Валентин Пастухов (бас-гітара) та Олександр Корсун (барабани).
Organic Noises - це творче поєднання вірменських, балканських і східноєвропейських традиційних тем із сучасним джазом, ф’южн і прогресивними жанрами. Їхнє унікальне звучання засноване на поєднанні традиційних етнічних вірменських інструментів (дудук, зурна), акустичних інструментів (скрипка, гобой, флейта, фортепіано, гітара) і сучасної ритм-секції (синтезатори, бас, барабани, електрогітара).
Greg Osby & Tal Cohen привезуть до Луцька нову програму, яку у записах ви ще ніде не зможете почути. Грег Осбі - американський саксофоніст, композитор і педагог. За останні 25 років він став одним із стовпів американського джазу. Визнаний за продуманий та інноваційний підхід до композиції та концертів. Тал Коен – молодий джазовий піаніст і композитор з Австралії та Ізраїлю. Його стиль називають унікальним через вишукане поєднання народної єврейської музики та класики, на диво зріле володіння блискучою технікою та вишуканим смаком. Альбом Джона Даверса «American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom» за участі Тала Коена здобув три премії Греммі у 2019 році.
3 причини піти на фестиваль Jazz Bez With Marek у Луцьку :
1. Це гарна нагода розпочати цьогорічну зиму в теплій атмосфері джазових імпровізацій, поспілкуватись з артистами з різних куточків світу та незабутньо провести час у компанії друзів.
2. Ти почуєш наживо мегаталановиті гурти, які зачарують тебе своїм майстерним виконанням та автентичністю джазового звучання.
3. Розпочати пору зимових свят з джазового концерту – це стовідсотково гарна думка! Адже який ще стиль музики, як не джаз, сповнений казковістю, магічністю та багатством звучань? Ти отримаєш величезну насолоду та заряд позитивних емоцій на весь наступний рік.
Організатори фестивалю у Луцьку: ГО «Принцип» та Луцький джаз-клуб.
Фестиваль відбудеться за підтримки Луцької міської ради,
Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, Посольства США в Україні, Посольства Австралії в Україні. Партнер фестивалю: джаз клуб «Цитра». За сприяння: компанії «Kromberg & Schubert» та РА «PrintingLutsk».
Квитки від 150 до 350 грн. на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua або за телефонами: 066 0000 754, 097 0000 754, 093 0000 754. Також в місцях продажу: в клубі «Цитра», вул. Б. Хмельницького 1б та в музичних магазинах – «Кобза» вул. Стрілецька, 31, і «Медісон», вул. Лесі Українки 17.
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