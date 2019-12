У Луцьку виступлять зірки світового джазу

У Палаці культури міста Луцька відбудеться феєричне дійство – Jazz Bez - ХІХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики.Jazz Bez – це унікальний музичний фестиваль, який об’єднує геніальних виконавців та музикантів з усіх куточків нашої планети. Зірки світового джазу в Луцьку! Від Австралії до США, 10 разовий володар «Греммі», за проекти в яких брав участь Тал Коен та Грег Осбі і не лише, це не казка, а свято музики перед різдвяними святами!Захід триватиме 14-15 грудня, початок на 18:00.завітають такі джазові виконавці: Forest Song/Лісова Пісня (Україна), Human Things Quartet (США/Польща) та Yes! Trio (США).– це імпровізаційна сюїта, заснована на однойменній драмі-феєрії Лесі Українки – однієї з найвидатніших поетес світової літератури. В основу сюїти покладені здебільшого волинські мелодії, які письменниця записувала у своїх експедиціях, а також власні знахідки та авторські композиції Катерини Зяблюк.Human Things Quartet - проект відомого польського джазмена Пйотра Вілезола. Також у ньому беруть участь американський саксофоніст Дайна Стівенс, барабанщик Девід Ходек і басист Макс Муча з Польщі та співачка Ага Зар`ян, яка співрацює з легендарним лейблом Blue Note.– колаборація трьох друзів довжиною у два десятиліття. Американський єврей-інтелектуал із Бостона, афро-американець із мусульманським корінням із Детройта та ізраїльтянин єменсько-марокканського походження – всі з блискучою освітою, приголомшливою кар’єрою та справжнім джазовим “геном”, об’єднані міцною дружбою, пристрастю до музики і любов’ю до життя.ти матимеш змогу наживо почути таких джазових виконавців як Safety Trio (Україна), Organic Noises (Польща) та Greg Osby & Tal Cohen Duo (США/Австралія).– це музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики. Гурт створено у 2017 році і до його складу входять: Марина Крамаренко (фортепіано), Валентин Пастухов (бас-гітара) та Олександр Корсун (барабани).- це творче поєднання вірменських, балканських і східноєвропейських традиційних тем із сучасним джазом, ф’южн і прогресивними жанрами. Їхнє унікальне звучання засноване на поєднанні традиційних етнічних вірменських інструментів (дудук, зурна), акустичних інструментів (скрипка, гобой, флейта, фортепіано, гітара) і сучасної ритм-секції (синтезатори, бас, барабани, електрогітара).привезуть до Луцька нову програму, яку у записах ви ще ніде не зможете почути. Грег Осбі - американський саксофоніст, композитор і педагог. За останні 25 років він став одним із стовпів американського джазу. Визнаний за продуманий та інноваційний підхід до композиції та концертів. Тал Коен – молодий джазовий піаніст і композитор з Австралії та Ізраїлю. Його стиль називають унікальним через вишукане поєднання народної єврейської музики та класики, на диво зріле володіння блискучою технікою та вишуканим смаком. Альбом Джона Даверса «American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom» за участі Тала Коена здобув три премії Греммі у 2019 році.3 причини піти на фестиваль Jazz Bez With Marek у Луцьку :1. Це гарна нагода розпочати цьогорічну зиму в теплій атмосфері джазових імпровізацій, поспілкуватись з артистами з різних куточків світу та незабутньо провести час у компанії друзів.2. Ти почуєш наживо мегаталановиті гурти, які зачарують тебе своїм майстерним виконанням та автентичністю джазового звучання.3. Розпочати пору зимових свят з джазового концерту – це стовідсотково гарна думка! Адже який ще стиль музики, як не джаз, сповнений казковістю, магічністю та багатством звучань? Ти отримаєш величезну насолоду та заряд позитивних емоцій на весь наступний рік.Організатори фестивалю у Луцьку: ГО «Принцип» та Луцький джаз-клуб.Фестиваль відбудеться за підтримки Луцької міської ради,Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, Посольства США в Україні, Посольства Австралії в Україні. Партнер фестивалю: джаз клуб «Цитра». За сприяння: компанії «Kromberg & Schubert» та РА «PrintingLutsk».Квитки від 150 до 350 грн. на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua або за телефонами: 066 0000 754, 097 0000 754, 093 0000 754. Також в місцях продажу: в клубі «Цитра», вул. Б. Хмельницького 1б та в музичних магазинах – «Кобза» вул. Стрілецька, 31, і «Медісон», вул. Лесі Українки 17.