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У волинському лісі впіймали крадіїв деревини

У волинському лісі впіймали крадіїв деревини
На території Куклинського лісництва неподалік села Комарове виявили факт незаконної порубки деревини.

Подія трапилася сьогодні, 5 грудня, о 08.30, інформує пресслужба ДП "Поліське лісове господарство".

Лісова охорона приїхала на звук бензопили, де і виявила лісопорушника. Ним виявився житель села Кам'януха.

Сума завданих збитків у цьому випадку становить 18031,86 грн. Лісопродукцію вилучили, а на порушника склали адмінпротокол, згідно з яким він змушений буде заплатити штраф.

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Теги: ліс, крадіжка
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