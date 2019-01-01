У волинському лісі впіймали крадіїв деревини





Подія трапилася сьогодні, 5 грудня, о 08.30, інформує пресслужба ДП "Поліське лісове господарство".



Лісова охорона приїхала на звук бензопили, де і виявила лісопорушника. Ним виявився житель села Кам'януха.



Сума завданих збитків у цьому випадку становить 18031,86 грн. Лісопродукцію вилучили, а на порушника склали адмінпротокол, згідно з яким він змушений буде заплатити штраф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Куклинського лісництва неподалік села Комарове виявили факт незаконної порубки деревини.Подія трапилася сьогодні, 5 грудня, о 08.30, інформує пресслужба ДП "Поліське лісове господарство".Лісова охорона приїхала на звук бензопили, де і виявила лісопорушника. Ним виявився житель села Кам'януха.Сума завданих збитків у цьому випадку становить 18031,86 грн. Лісопродукцію вилучили, а на порушника склали адмінпротокол, згідно з яким він змушений буде заплатити штраф.

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