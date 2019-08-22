Штрафи за «євробляхи» можуть зменшити





Про це повідомляє



Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще один закон щодо розмитнення автотранспорту. Щоправда, знову не всього, а лише “євроблях”, - і тільки в частині зменшення штрафів за їхню експлуатацію з порушенням вимог Митного кодексу.



Отже, що зміниться після прийняття в цілому (якщо це трапиться до кінця року) та офіційного опублікування закону на основі проекту №2288: Максимальні розміри штрафів за перевищення строків ввезення легкового автомобіля, тимчасово, до 31 грудня 2019 року, будуть такими:

транзит – 8 500 гривень,

тимчасове ввезення – 17 000 гривень.



Такі суми санкцій застосовуватимуть в тому числі за порушення, зафіксовані раніше, з 22 серпня 2019 року (включно). Всі інші випадки (які не потрапляють в діапазон 22.08.2019-31.12.2019) та види транспортних засобів (вантажні, автобуси) залишаються поза межами регулювання цього закону.



Додамо, якщо легковий автомобіль на іноземній реєстрації подається на митне оформлення, штрафні санкції застосовуватись не будуть, проте залишили норму про “добровільний внесок” розміром 8500 гривень, який треба сплатити у разі наявності простроченого транзитного або тимчасового ввезення.



Далі ж, із 1 січня 2020 року, повернуться “драконівські санкції” – штрафи до 170 000 грн та конфіскація “євробляхи”.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Максимальні розміри штрафів за перевищення строків транзиту або тимчасового ввезення пропонують знизити, але з кількома умовами.Про це повідомляє 24 канал Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще один закон щодо розмитнення автотранспорту. Щоправда, знову не всього, а лише “євроблях”, - і тільки в частині зменшення штрафів за їхню експлуатацію з порушенням вимог Митного кодексу.Отже, що зміниться після прийняття в цілому (якщо це трапиться до кінця року) та офіційного опублікування закону на основі проекту №2288: Максимальні розміри штрафів за перевищення строків ввезення легкового автомобіля, тимчасово, до 31 грудня 2019 року, будуть такими:транзит – 8 500 гривень,тимчасове ввезення – 17 000 гривень.Такі суми санкцій застосовуватимуть в тому числі за порушення, зафіксовані раніше, з 22 серпня 2019 року (включно). Всі інші випадки (які не потрапляють в діапазон 22.08.2019-31.12.2019) та види транспортних засобів (вантажні, автобуси) залишаються поза межами регулювання цього закону.Додамо, якщо легковий автомобіль на іноземній реєстрації подається на митне оформлення, штрафні санкції застосовуватись не будуть, проте залишили норму про “добровільний внесок” розміром 8500 гривень, який треба сплатити у разі наявності простроченого транзитного або тимчасового ввезення.Далі ж, із 1 січня 2020 року, повернуться “драконівські санкції” – штрафи до 170 000 грн та конфіскація “євробляхи”.

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