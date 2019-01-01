Сотні тисяч на благодійність: Покровський підтримав школи, лікарні та правоохоронців. ВІДЕО





Із його слів, для нього це частина соціальної відповідальності перед громадою, у якій живе і працює, - пише



https://youtu.be/1LFK3tFgH_A



«Я хочу, щоб кошти на благодійність працювали в інтересах якомога більшої кількості лучан», – зауважив депутат міськради.







Саме через це він вкінці 2018 року в луцькі школи № 14 та 18 подарував два мультиборди вартістю понад 250 тисяч гривень. Також для комфортної роботи молодшого медичного персоналу в усі відділення Луцької міської клінічної лікарні депутат передав побутову техніку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський опублікував свій депутатський звіт за 2019 рік, в якому розповів про свій підхід до благодійності.Із його слів, для нього це частина соціальної відповідальності перед громадою, у якій живе і працює, - пише ІА Конкурент https://youtu.be/1LFK3tFgH_A«Я хочу, щоб кошти на благодійність працювали в інтересах якомога більшої кількості лучан», – зауважив депутат міськради.Саме через це він вкінці 2018 року в луцькі школи № 14 та 18 подарував два мультиборди вартістю понад 250 тисяч гривень. Також для комфортної роботи молодшого медичного персоналу в усі відділення Луцької міської клінічної лікарні депутат передав побутову техніку.

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