У Луцьку презентували книгу «Бог дивовижних людей та інших грішників»
Сьогодні, 22:40
Навіть переживши неймовірно тяжкі особисті трагедії, можна залишитися людиною – щирою, відкритою, світлою, суперечливою, доброю. Цю істину підтверджують неймовірні історії реальних осіб, описані українською репортеркою.
Про це пише ІА Волинські новини.
Зустріч із авторкою книжки репортажів «Бог дивовижних людей та інших грішників» Марічкою Паплаускайте відбулася ввечері 5 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
Модерувала розмову поетка і координаторка культурних подій у Луцьку Анна Луцюк.
Дебютна книга Марічки містить історії надзвичайно різних людей – це пастор, який врятував тисячі залежних від вулиці й наркотиків дітей у Маріуполі, новонавернений християнин, засуджений на довічний термін за вбивства та зґвалтування, монахиня, яка закохалася в зрілому віці, науковець, котрого викрали та ув’язнили бойовики ДНР, бізнесвумен, яка не змогла врятувати від смерті рідну доньку, столяр, що таємно в радянський період проводив богослужіння.
Усі вони, переживши особисті трагедії, усупереч різноманітним обставинам зуміли головне – залишитися людьми.
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Про це пише ІА Волинські новини.
Зустріч із авторкою книжки репортажів «Бог дивовижних людей та інших грішників» Марічкою Паплаускайте відбулася ввечері 5 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
Модерувала розмову поетка і координаторка культурних подій у Луцьку Анна Луцюк.
Дебютна книга Марічки містить історії надзвичайно різних людей – це пастор, який врятував тисячі залежних від вулиці й наркотиків дітей у Маріуполі, новонавернений християнин, засуджений на довічний термін за вбивства та зґвалтування, монахиня, яка закохалася в зрілому віці, науковець, котрого викрали та ув’язнили бойовики ДНР, бізнесвумен, яка не змогла врятувати від смерті рідну доньку, столяр, що таємно в радянський період проводив богослужіння.
Усі вони, переживши особисті трагедії, усупереч різноманітним обставинам зуміли головне – залишитися людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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