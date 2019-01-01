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У Луцьку презентували книгу «Бог дивовижних людей та інших грішників»

У Луцьку презентували книгу «Бог дивовижних людей та інших грішників»
Навіть переживши неймовірно тяжкі особисті трагедії, можна залишитися людиною – щирою, відкритою, світлою, суперечливою, доброю. Цю істину підтверджують неймовірні історії реальних осіб, описані українською репортеркою.

Про це пише ІА Волинські новини.

Зустріч із авторкою книжки репортажів «Бог дивовижних людей та інших грішників» Марічкою Паплаускайте відбулася ввечері 5 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

У Луцьку презентували книгу «Бог дивовижних людей та інших грішників»


Модерувала розмову поетка і координаторка культурних подій у Луцьку Анна Луцюк.

Дебютна книга Марічки містить історії надзвичайно різних людей – це пастор, який врятував тисячі залежних від вулиці й наркотиків дітей у Маріуполі, новонавернений християнин, засуджений на довічний термін за вбивства та зґвалтування, монахиня, яка закохалася в зрілому віці, науковець, котрого викрали та ув’язнили бойовики ДНР, бізнесвумен, яка не змогла врятувати від смерті рідну доньку, столяр, що таємно в радянський період проводив богослужіння.

У Луцьку презентували книгу «Бог дивовижних людей та інших грішників»


Усі вони, переживши особисті трагедії, усупереч різноманітним обставинам зуміли головне – залишитися людьми.

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Теги: марічка паплаускайте, книга, презентація
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