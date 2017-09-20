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Європейські учені спробують змінити курс астероїда

Полігоном для випробування ризикованої технології стане подвійний астероїд Дідим. Для Землі він не є небезпечним, проте унікальна спроба скорегувати його курс дасть вченим багато корисної інформації.

Операція буде непростою, оскільки досі людство не посилало місії до таких невеликих космічних об’єктів. Європейське космічне агентство схвалило проведення місії, мета якої – зрозуміти, чи можна змінити траєкторію небезпечного для Землі астероїда. В ході експерименту вартістю 320 млн доларів ESA спільно з NASA відправить до астероїда Дідим кілька космічних апаратів, - про це пише Opinion.

У 2021 році NASA зіштовхне свій зонд DART із невеликим супутником Дідим на швидкості 21 436 км на годину. Процес зіткнення запише італійський супутник LICIACube. Через кілька років до подвійного астероїда прибуде апарат ESA Hera із двома невеликими супутниками-кубсатами. Вони повинні оцінити розміри ударного кратера і виміряти масу астероїда-супутника.

Дослідники сподіваються, що місія надасть цінну інформацію про те, як зіткнення з астероїдом впливає на його рух. Можливо, одного разу ці дані дозволять розробити ефективну методику відхилення астероїдів, які несуть потенційну загрозу для нашої рідної планети.

За запуск зонда DART відповідатиме компанія SpaceX. Саме вона запропонувала NASA найбільш вигідні умови – 61 млн доларів.

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Теги: астероїд, вчені, наука
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