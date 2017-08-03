Книга відомої письменниці з Луцька потрапила до переліку найкращих романів століття
Сьогодні, 18:18
Швейцарська газета Tages Anzeiger включила роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів", написаний у 2009 році, до списку 20 найкращих романів століття.
Цією новиною Оксана Забужко поділилася на своїй офіційній сторінці у facebook, передає Укрінформ.
Видання нарікає на те, що в останнє десятиріччя драматичні телесеріали замінили романи, тому вони вирішили скласти ТОП-20 найкращих романів, виданих упродовж перших 20 років ХХІ століття. Цікаво, що список складений у хронологічному порядку, і таким чином він не визначає, який серед обраних романів — найкращий із кращих. Варто прочитати усі.
Крім Оксани Забужко до топу увійшли романи Джоан Роулінг, Світлани Алексієвич і цьогорічної нобелівської лауреатки з літератури Ольги Токарчук.
Найкращі романи XXI століття за версією Tages Anzeiger:
Поправки, 2001. — Джонатан Франзен, США
Спокута, 2002 — Ієн Мак’юен, Великобританія
Над урвищем, 2004 — Маркус Вернер, Швейцарія
Не відпускай мене, 2005 — Кадзуо Ісігуро, Великобританія
Божевільні справи, 2006 — Ісмаїл Кадаре, Албанія
Звичайна людина, 2006 — Філіп Рот, США
Хмарний атлас, 2006 — Девід Мітчелл, Великобританія
Серія романів про Гаррі Поттера, 2007 — Джоан Роулінг, Великобританія
Пандора у Конго, 2007 — Альберт Санчес Пиньоль, Іспанія
Вежа, 2008 — Уве Теллькамп, Німеччина
На край землі 2009 — Давид Гроссман, Ізраїль
Гудбай, Берлін 2010 — Вольфганг Херндорф, Німеччина
Музей покинутих секретів 2010 — Оксана Забужко, Україна
Час секонд хенд, 2013 — Світлана Алексієвич, Білорусь
Сфера, 2014 — Дейв Еггерс, США
Поцілунки Леніна, 2015 — Янь Ляньке, Китай
Моя неймовірна подруга, 2016 — 2018 — Елена Ферранте, Італія
Крафт, 2017 — Йонас Люшер, Швейцарія
Пам’ять дівчата, 2018 — Анні Ерно, Франція
Книги Якова, 2019 — Ольга Токарчук, Польща
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Цією новиною Оксана Забужко поділилася на своїй офіційній сторінці у facebook, передає Укрінформ.
Видання нарікає на те, що в останнє десятиріччя драматичні телесеріали замінили романи, тому вони вирішили скласти ТОП-20 найкращих романів, виданих упродовж перших 20 років ХХІ століття. Цікаво, що список складений у хронологічному порядку, і таким чином він не визначає, який серед обраних романів — найкращий із кращих. Варто прочитати усі.
Крім Оксани Забужко до топу увійшли романи Джоан Роулінг, Світлани Алексієвич і цьогорічної нобелівської лауреатки з літератури Ольги Токарчук.
Найкращі романи XXI століття за версією Tages Anzeiger:
Поправки, 2001. — Джонатан Франзен, США
Спокута, 2002 — Ієн Мак’юен, Великобританія
Над урвищем, 2004 — Маркус Вернер, Швейцарія
Не відпускай мене, 2005 — Кадзуо Ісігуро, Великобританія
Божевільні справи, 2006 — Ісмаїл Кадаре, Албанія
Звичайна людина, 2006 — Філіп Рот, США
Хмарний атлас, 2006 — Девід Мітчелл, Великобританія
Серія романів про Гаррі Поттера, 2007 — Джоан Роулінг, Великобританія
Пандора у Конго, 2007 — Альберт Санчес Пиньоль, Іспанія
Вежа, 2008 — Уве Теллькамп, Німеччина
На край землі 2009 — Давид Гроссман, Ізраїль
Гудбай, Берлін 2010 — Вольфганг Херндорф, Німеччина
Музей покинутих секретів 2010 — Оксана Забужко, Україна
Час секонд хенд, 2013 — Світлана Алексієвич, Білорусь
Сфера, 2014 — Дейв Еггерс, США
Поцілунки Леніна, 2015 — Янь Ляньке, Китай
Моя неймовірна подруга, 2016 — 2018 — Елена Ферранте, Італія
Крафт, 2017 — Йонас Люшер, Швейцарія
Пам’ять дівчата, 2018 — Анні Ерно, Франція
Книги Якова, 2019 — Ольга Токарчук, Польща
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