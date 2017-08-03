Книга відомої письменниці з Луцька потрапила до переліку найкращих романів століття

Оксани Забужко "Музей покинутих секретів", написаний у 2009 році, до списку 20 найкращих романів століття.



Цією новиною Оксана Забужко поділилася на своїй офіційній сторінці у facebook, передає



Видання нарікає на те, що в останнє десятиріччя драматичні телесеріали замінили романи, тому вони вирішили скласти ТОП-20 найкращих романів, виданих упродовж перших 20 років ХХІ століття. Цікаво, що список складений у хронологічному порядку, і таким чином він не визначає, який серед обраних романів — найкращий із кращих. Варто прочитати усі.



Крім Оксани Забужко до топу увійшли романи Джоан Роулінг, Світлани Алексієвич і цьогорічної нобелівської лауреатки з літератури Ольги Токарчук.



Найкращі романи XXI століття за версією Tages Anzeiger:



Поправки, 2001. — Джонатан Франзен, США



Спокута, 2002 — Ієн Мак’юен, Великобританія



Над урвищем, 2004 — Маркус Вернер, Швейцарія



Не відпускай мене, 2005 — Кадзуо Ісігуро, Великобританія



Божевільні справи, 2006 — Ісмаїл Кадаре, Албанія



Звичайна людина, 2006 — Філіп Рот, США



Хмарний атлас, 2006 — Девід Мітчелл, Великобританія



Серія романів про Гаррі Поттера, 2007 — Джоан Роулінг, Великобританія



Пандора у Конго, 2007 — Альберт Санчес Пиньоль, Іспанія



Вежа, 2008 — Уве Теллькамп, Німеччина



На край землі 2009 — Давид Гроссман, Ізраїль



Гудбай, Берлін 2010 — Вольфганг Херндорф, Німеччина



Музей покинутих секретів 2010 — Оксана Забужко, Україна



Час секонд хенд, 2013 — Світлана Алексієвич, Білорусь



Сфера, 2014 — Дейв Еггерс, США



Поцілунки Леніна, 2015 — Янь Ляньке, Китай



Моя неймовірна подруга, 2016 — 2018 — Елена Ферранте, Італія



Крафт, 2017 — Йонас Люшер, Швейцарія



Пам’ять дівчата, 2018 — Анні Ерно, Франція



Книги Якова, 2019 — Ольга Токарчук, Польща

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Швейцарська газета Tages Anzeiger включила роман"Музей покинутих секретів", написаний у 2009 році, до списку 20 найкращих романів століття.Цією новиною Оксана Забужко поділилася на своїй офіційній сторінці у facebook, передає Укрінформ Видання нарікає на те, що в останнє десятиріччя драматичні телесеріали замінили романи, тому вони вирішили скласти ТОП-20 найкращих романів, виданих упродовж перших 20 років ХХІ століття. Цікаво, що список складений у хронологічному порядку, і таким чином він не визначає, який серед обраних романів — найкращий із кращих. Варто прочитати усі.Крім Оксани Забужко до топу увійшли романиі цьогорічної нобелівської лауреатки з літературиПоправки, 2001. — Джонатан Франзен, СШАСпокута, 2002 — Ієн Мак’юен, ВеликобританіяНад урвищем, 2004 — Маркус Вернер, ШвейцаріяНе відпускай мене, 2005 — Кадзуо Ісігуро, ВеликобританіяБожевільні справи, 2006 — Ісмаїл Кадаре, АлбаніяЗвичайна людина, 2006 — Філіп Рот, СШАХмарний атлас, 2006 — Девід Мітчелл, ВеликобританіяСерія романів про Гаррі Поттера, 2007 — Джоан Роулінг, ВеликобританіяПандора у Конго, 2007 — Альберт Санчес Пиньоль, ІспаніяВежа, 2008 — Уве Теллькамп, НімеччинаНа край землі 2009 — Давид Гроссман, ІзраїльГудбай, Берлін 2010 — Вольфганг Херндорф, НімеччинаМузей покинутих секретів 2010 — Оксана Забужко, УкраїнаЧас секонд хенд, 2013 — Світлана Алексієвич, БілорусьСфера, 2014 — Дейв Еггерс, СШАПоцілунки Леніна, 2015 — Янь Ляньке, КитайМоя неймовірна подруга, 2016 — 2018 — Елена Ферранте, ІталіяКрафт, 2017 — Йонас Люшер, ШвейцаріяПам’ять дівчата, 2018 — Анні Ерно, ФранціяКниги Якова, 2019 — Ольга Токарчук, Польща

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