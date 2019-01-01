Як замовити авто з-за кордону, не виходячи з дому*





Все, що вам потрібно, - скачати додаток, встановити на свій смартфон та почати користуватися. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дасть змогу розібратися дуже швидко.



Як працює додаток та які переваги користування послугами компанії він надає, розповідає у "Драйвовому Вікенді" на "12 каналі" менеджер відділу розробки програмних продуктів WEST AUTO HUB Альбіна Тюпа.



Деталі - у сюжеті.







Завантажити додаток можна тут:

- для Android

- для iOs

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