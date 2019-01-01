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Як замовити авто з-за кордону, не виходячи з дому*

Як замовити авто з-за кордону, не виходячи з дому*
Замовити автомобіль з-за кордону зараз можна навіть не виходячи з дому. Допоможе вам у цьому - мобільний додаток WEST AUTO HUB.

Все, що вам потрібно, - скачати додаток, встановити на свій смартфон та почати користуватися. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дасть змогу розібратися дуже швидко.

Як працює додаток та які переваги користування послугами компанії він надає, розповідає у "Драйвовому Вікенді" на "12 каналі" менеджер відділу розробки програмних продуктів WEST AUTO HUB Альбіна Тюпа.

Деталі - у сюжеті.



Завантажити додаток можна тут:
- для Android https://bitly.su/rjwaU
- для iOs https://bitly.su/shntbmTa

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк. мобільний додаток
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