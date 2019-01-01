Як замовити авто з-за кордону, не виходячи з дому*
Сьогодні, 10:00
Замовити автомобіль з-за кордону зараз можна навіть не виходячи з дому. Допоможе вам у цьому - мобільний додаток WEST AUTO HUB.
Все, що вам потрібно, - скачати додаток, встановити на свій смартфон та почати користуватися. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дасть змогу розібратися дуже швидко.
Як працює додаток та які переваги користування послугами компанії він надає, розповідає у "Драйвовому Вікенді" на "12 каналі" менеджер відділу розробки програмних продуктів WEST AUTO HUB Альбіна Тюпа.
Деталі - у сюжеті.
Завантажити додаток можна тут:
- для Android https://bitly.su/rjwaU
- для iOs https://bitly.su/shntbmTa
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Все, що вам потрібно, - скачати додаток, встановити на свій смартфон та почати користуватися. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дасть змогу розібратися дуже швидко.
Як працює додаток та які переваги користування послугами компанії він надає, розповідає у "Драйвовому Вікенді" на "12 каналі" менеджер відділу розробки програмних продуктів WEST AUTO HUB Альбіна Тюпа.
Деталі - у сюжеті.
Завантажити додаток можна тут:
- для Android https://bitly.su/rjwaU
- для iOs https://bitly.su/shntbmTa
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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