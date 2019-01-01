вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня
У суботу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

Про цей йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 2-7º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
Рада ухвалила закон про протидію відмиванню грошей
Сьогодні, 19:47
Ситуація на нововолинській шахті №10 – критична
Сьогодні, 19:42
Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
Сьогодні, 19:30
Як карають вихованців волинського військового ліцею
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня
05 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня
04 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня
03 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня
02 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Рада ухвалила закон про протидію відмиванню грошей
Сьогодні, 19:47
 0
Ситуація на нововолинській шахті №10 – критична
Сьогодні, 19:42
 0
Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
Сьогодні, 19:30
 0
Як карають вихованців волинського військового ліцею
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8