Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня





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Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 2-7º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу у Волинській області очікується мінлива хмарність.Про цей йдеться на сайті Волинського гідрометцентру Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 2-7º тепла.

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