Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
У суботу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
Про цей йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 2-7º тепла.
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Про цей йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 4-6º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 2-7º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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