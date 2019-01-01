7 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження у волинської художниці Наталії Кумановської(фото).
Також день народження цього дня святкують директор Локачинської централізованої бібліотечної системи Людмила Мариняк та директор Камінь-Каширського районного будинку культури Олена Козік.
Також свято сьогодні директор брендового магазину A.Tan у Луцьку Ірина Пасічник.
За православним календарем 7 грудня іменини відзначають жінки з ім’ям Катерина.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування - це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.
А у світі сьогодні – Міжнародний день цивільної авіації.
На Волині цього дня у 1990 році вийшов перший номер газети «Народна справа», заснованої крайовою організацією НРУ. Того ж дня вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
7 грудня 2000 року відкрили Музей освіти Волині при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. У цей же день газета «Вісник» стала називатися «Вісник і Ко».
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Також день народження цього дня святкують директор Локачинської централізованої бібліотечної системи Людмила Мариняк та директор Камінь-Каширського районного будинку культури Олена Козік.
Також свято сьогодні директор брендового магазину A.Tan у Луцьку Ірина Пасічник.
За православним календарем 7 грудня іменини відзначають жінки з ім’ям Катерина.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування - це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.
А у світі сьогодні – Міжнародний день цивільної авіації.
На Волині цього дня у 1990 році вийшов перший номер газети «Народна справа», заснованої крайовою організацією НРУ. Того ж дня вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
7 грудня 2000 року відкрили Музей освіти Волині при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. У цей же день газета «Вісник» стала називатися «Вісник і Ко».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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