Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»





Показ відбудеться у суботу 7 грудня, о 18:00, у «ГаРмИдЕр ангар-stage» на вулиці Залізничній, 9.



"5 різних жінок, потрапивши в екзистенційну ситуацію очікування, відкриють найпотаємніше та найболючіше... Вистава базується на реальних розмовах учасників театру із людьми по обидва боки українсько-польського кордону", - повідомляють на сайті театру.



Цим показом гармидерівці продовжують акцію збору коштів на облаштування конструкції-підвищення для комфортного огляду глядачами сценічних дійств у «ГаРмИдЕр ангар-stage».



Вхід — благодійний внесок від 50 гривень.



Забронювати місця можна за номером: +380997400276

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