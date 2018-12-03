Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»
Сьогодні, 04:14
Театр-студія «ГаРмИдЕр» запрошує всіх охочих на показ документальної вистави «Кордон».
Показ відбудеться у суботу 7 грудня, о 18:00, у «ГаРмИдЕр ангар-stage» на вулиці Залізничній, 9.
"5 різних жінок, потрапивши в екзистенційну ситуацію очікування, відкриють найпотаємніше та найболючіше... Вистава базується на реальних розмовах учасників театру із людьми по обидва боки українсько-польського кордону", - повідомляють на сайті театру.
Цим показом гармидерівці продовжують акцію збору коштів на облаштування конструкції-підвищення для комфортного огляду глядачами сценічних дійств у «ГаРмИдЕр ангар-stage».
Вхід — благодійний внесок від 50 гривень.
Забронювати місця можна за номером: +380997400276
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Показ відбудеться у суботу 7 грудня, о 18:00, у «ГаРмИдЕр ангар-stage» на вулиці Залізничній, 9.
"5 різних жінок, потрапивши в екзистенційну ситуацію очікування, відкриють найпотаємніше та найболючіше... Вистава базується на реальних розмовах учасників театру із людьми по обидва боки українсько-польського кордону", - повідомляють на сайті театру.
Цим показом гармидерівці продовжують акцію збору коштів на облаштування конструкції-підвищення для комфортного огляду глядачами сценічних дійств у «ГаРмИдЕр ангар-stage».
Вхід — благодійний внесок від 50 гривень.
Забронювати місця можна за номером: +380997400276
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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