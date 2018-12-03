вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»

Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»
Театр-студія «ГаРмИдЕр» запрошує всіх охочих на показ документальної вистави «Кордон».

Показ відбудеться у суботу 7 грудня, о 18:00, у «ГаРмИдЕр ангар-stage» на вулиці Залізничній, 9.

"5 різних жінок, потрапивши в екзистенційну ситуацію очікування, відкриють найпотаємніше та найболючіше... Вистава базується на реальних розмовах учасників театру із людьми по обидва боки українсько-польського кордону", - повідомляють на сайті театру.

Цим показом гармидерівці продовжують акцію збору коштів на облаштування конструкції-підвищення для комфортного огляду глядачами сценічних дійств у «ГаРмИдЕр ангар-stage».

Вхід — благодійний внесок від 50 гривень.

Забронювати місця можна за номером: +380997400276

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: театр, Гармидер, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»
Сьогодні, 04:14
В Україні впроваджують приватні локомотиви на коліях загального користування
Сьогодні, 03:24
Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО
Сьогодні, 02:21
Зеленський назвав умови амністії бойовиків
Сьогодні, 01:16
В Україні з`явиться єдина служба порятунку 112
Сьогодні, 00:16
Схожі новини
Луцькі театрали виграли 10 тисяч доларів на реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage» Луцькі театрали виграли 10 тисяч доларів на реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage»
28 липень, 13:18
У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО
03 грудень, 2018, 20:26
Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю
29 жовтень, 2018, 06:40
Опублікували програму «Мандрівного вішака» Опублікували програму «Мандрівного вішака»
13 вересень, 2018, 05:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»
Сьогодні, 04:14
 0
В Україні впроваджують приватні локомотиви на коліях загального користування
Сьогодні, 03:24
 0
Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО
Сьогодні, 02:21
 0
Зеленський назвав умови амністії бойовиків
Сьогодні, 01:16
 0
В Україні з`явиться єдина служба порятунку 112
Сьогодні, 00:16
 0
Медіа
відео
1/8