Відсьогодні починає працювати нова митна служба





Про це пише



“Нова митниця розпочала свою роботу!”, — написали на сторінці митниці та зазначили, що позаду “декілька місяців важкої, але плідної роботи”.



На сторінці зазначили, що за цей чаc: “скоротилась кількість регіональних митниць з 26 до 16; у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи; прийнято закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів; прийнято закон про режим спільного транзиту; запущено тестовий портал та кол-центр для скарг громадян; створено калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів”.



“І це все було зроблено до офіційного початку! Приготуйтесь! Тепер ми стартуємо на повну!”, — резюмували у повідомленні у Facebook.



У свою чергу, на сайті служби зазначили, що “у перші два дні можливі складнощі в роботі митниці”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні, з 8 грудня, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.Про це пише УНН спираючись на рішення Кабміну та допис Офіційної сторінки Державної митної служби (ДМС) України у Facebook.“Нова митниця розпочала свою роботу!”, — написали на сторінці митниці та зазначили, що позаду “декілька місяців важкої, але плідної роботи”.На сторінці зазначили, що за цей чаc: “скоротилась кількість регіональних митниць з 26 до 16; у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи; прийнято закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів; прийнято закон про режим спільного транзиту; запущено тестовий портал та кол-центр для скарг громадян; створено калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів”.“І це все було зроблено до офіційного початку! Приготуйтесь! Тепер ми стартуємо на повну!”, — резюмували у повідомленні у Facebook.У свою чергу, на сайті служби зазначили, що “у перші два дні можливі складнощі в роботі митниці”.

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