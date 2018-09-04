Пожежа в одеському коледжі: кількість загиблих зросла до 12 осіб
Сьогодні, 09:22
Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного загальна кількість загиблих становить 12 осіб.
Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 7 год. 9 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи по гасінню окремих осередків тління конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано)”, — йдеться у повідомленні.
Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, у лікувальних закладах залишається 9 осіб.
Раніше повідомляли про десятьох загиблих внаслідок пожежі.
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Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 7 год. 9 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи по гасінню окремих осередків тління конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано)”, — йдеться у повідомленні.
Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, у лікувальних закладах залишається 9 осіб.
Раніше повідомляли про десятьох загиблих внаслідок пожежі.
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