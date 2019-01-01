10 грудня на Волині: гортаючи календар

10 грудня день народження святкують міський голова Ковеля(на фото) та луцький рестораторОсобисте свято цього дня і у головного лікаря Луцької міської дитячої поліклінікита адвоката10 грудня іменини святкуватимуть - Всеволоди, Романи та Якови.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.У світі сьогодні відзначається Всесвітній день футболу.На Волині цього дня 90 років тому народився заслужений художник України(1923-2008).10 грудня 2004 року під час подій помаранчевої революції Волиньрада на позачерговій 16-ій сесії визнала роботу управління МВС України в області незадовільною, а начальнику управліннявисловила недовіру.10 грудня 2007 року Указом Президента Українипризначений головою Волинської обласної державної адміністрації.