На Волині виділять додаткові 19 мільйонів для медиків





Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 9 грудня, - пише



Члени комісії розглянули питання розподілу додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році.



Як повідомив директор департаменту фінансів Волинської ОДА Ігор Никитюк, 15 листопада ухвалили відповідне розпорядження Кабміну, яким для області виділили додаткову медичну субвенцію у розмірі 19,489 мільйона гривень. В області існує незабезпеченість за заробітною платою у розмірі понад 50 мільйонів гривень. Окрім того, була нестача коштів на проведення гемодіалізу та підтримку хворих на цукровий діабет. Тому, згідно з пропозицією управління охорони здоров’я, пропонували спрямувати 5,6 мільйонів гривень на гемодіаліз, та 3,818 мільйона – на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. На оплату праці у медичних закладах районів області спрямовуватимуть понад 10 мільйонів гривень. Оскільки є нестача коштів на виплату зарплати у містах, очікують виділення додаткового траншу медичної субвенції у сумі 8,7 мільйона гривень, які розглядатимуть під час наступного засідання комісії. Очевидно, ці кошти спрямують для міст обласного значення.



Своєю чергою, начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк зауважив, що кошти пропонували виділити для районів, де ситуація найбільш критична, наприклад, в Іваничах. Водночас, містам, які мають кошти перевиконання місцевих бюджетів, наразі субвенцію не спрямовуватимуть. Повністю вдасться закрити питання з відшкодування вартості лікарських препаратів для лікування діабету та питання щодо луцького та ковельського центрів гемодіалізу.



Члени комісії рекомендували підтримати проєкт рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виплата зарплати, гемодіаліз та медикаменти для хворих на цукровий діабет: додаткову медичну субвенцію з держбюджету цьогоріч розподілятимуть на Волині.Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 9 грудня, - пише ІА Волинські новини Члени комісії розглянули питання розподілу додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році.Як повідомив директор департаменту фінансів Волинської ОДА, 15 листопада ухвалили відповідне розпорядження Кабміну, яким для області виділили додаткову медичну субвенцію у розмірі 19,489 мільйона гривень. В області існує незабезпеченість за заробітною платою у розмірі понад 50 мільйонів гривень. Окрім того, була нестача коштів на проведення гемодіалізу та підтримку хворих на цукровий діабет. Тому, згідно з пропозицією управління охорони здоров’я, пропонували спрямувати 5,6 мільйонів гривень на гемодіаліз, та 3,818 мільйона – на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. На оплату праці у медичних закладах районів області спрямовуватимуть понад 10 мільйонів гривень. Оскільки є нестача коштів на виплату зарплати у містах, очікують виділення додаткового траншу медичної субвенції у сумі 8,7 мільйона гривень, які розглядатимуть під час наступного засідання комісії. Очевидно, ці кошти спрямують для міст обласного значення.Своєю чергою, начальник управління охорони здоров’я ОДАзауважив, що кошти пропонували виділити для районів, де ситуація найбільш критична, наприклад, в Іваничах. Водночас, містам, які мають кошти перевиконання місцевих бюджетів, наразі субвенцію не спрямовуватимуть. Повністю вдасться закрити питання з відшкодування вартості лікарських препаратів для лікування діабету та питання щодо луцького та ковельського центрів гемодіалізу.Члени комісії рекомендували підтримати проєкт рішення.

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