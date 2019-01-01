10 грудня: яке сьогодні свято і чому у цей день не можна в'язати та шити
Сьогодні, 09:56
10 грудня у народі відзначають свято під назвою "Знамення". Християни вшановують один з найважливіших образів – ікону Пресвятої Богородиці, яка називається "Знамення". На ній зображена Богоматір в процесі здійснення молитви. Ікона відома своєю чудотворністю. Від "Знамення" люди завжди чекали чогось особливого, якихось знаків, які дозволяють передбачити долю.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Борис, Всеволод, Гаврило, Сергій, Федір, Яків, пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 грудня
– У хмарну погоду сніг чи дощ йде з перервами – на завірюху.
– Дружньо цвірінькають горобці – чекайте тепла.
Що можна робити 10 грудня
1. Сьогодні варто помолитися святому Роману про позбавлення від безпліддя. Святий Роман володів даром чудотворення і допоміг багатьом безплідним жінкам вилікуватися.
2. Якщо з самого ранку стати обличчям до північного вітру, то за прикметами, всі біди й печалі з ним пройдуть.
3. Уважно придивляйтеся до зоряного неба, польоту птахів, хмар, вітру. Усе в природі має знаки для тих, хто володіє мистецтвом тлумачення знаків і символів. Цього дня по хмарах і зірках ворожать на майбутню погоду.
Що не можна робити 10 грудня
1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.
2. Не можна будь-що в'язати чи шити, адже таким чином можна зашити тепло в будинку.
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Іменини сьогодні святкують: Олексій, Борис, Всеволод, Гаврило, Сергій, Федір, Яків, пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 грудня
– У хмарну погоду сніг чи дощ йде з перервами – на завірюху.
– Дружньо цвірінькають горобці – чекайте тепла.
Що можна робити 10 грудня
1. Сьогодні варто помолитися святому Роману про позбавлення від безпліддя. Святий Роман володів даром чудотворення і допоміг багатьом безплідним жінкам вилікуватися.
2. Якщо з самого ранку стати обличчям до північного вітру, то за прикметами, всі біди й печалі з ним пройдуть.
3. Уважно придивляйтеся до зоряного неба, польоту птахів, хмар, вітру. Усе в природі має знаки для тих, хто володіє мистецтвом тлумачення знаків і символів. Цього дня по хмарах і зірках ворожать на майбутню погоду.
Що не можна робити 10 грудня
1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.
2. Не можна будь-що в'язати чи шити, адже таким чином можна зашити тепло в будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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