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10 грудня: яке сьогодні свято і чому у цей день не можна в'язати та шити

10 грудня: яке сьогодні свято і чому у цей день не можна в'язати та шити
10 грудня у народі відзначають свято під назвою "Знамення". Християни вшановують один з найважливіших образів – ікону Пресвятої Богородиці, яка називається "Знамення". На ній зображена Богоматір в процесі здійснення молитви. Ікона відома своєю чудотворністю. Від "Знамення" люди завжди чекали чогось особливого, якихось знаків, які дозволяють передбачити долю.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Борис, Всеволод, Гаврило, Сергій, Федір, Яків, пише 24 канал.

Народні прикмети на 10 грудня

– У хмарну погоду сніг чи дощ йде з перервами – на завірюху.

– Дружньо цвірінькають горобці – чекайте тепла.

Що можна робити 10 грудня

1. Сьогодні варто помолитися святому Роману про позбавлення від безпліддя. Святий Роман володів даром чудотворення і допоміг багатьом безплідним жінкам вилікуватися.

2. Якщо з самого ранку стати обличчям до північного вітру, то за прикметами, всі біди й печалі з ним пройдуть.

3. Уважно придивляйтеся до зоряного неба, польоту птахів, хмар, вітру. Усе в природі має знаки для тих, хто володіє мистецтвом тлумачення знаків і символів. Цього дня по хмарах і зірках ворожать на майбутню погоду.

Що не можна робити 10 грудня

1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.

2. Не можна будь-що в'язати чи шити, адже таким чином можна зашити тепло в будинку.

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Теги: 10 груджня, прикмети, заборони, традиції
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