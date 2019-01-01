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Священник розповів, чи дійсно червона нитка на зап'ястку оберігає від зла

Священник розповів, чи дійсно червона нитка на зап'ястку оберігає від зла
Священник розвінчав міф про те, що червона нитка на зап’ястку, зав’язана особливим чином, нібито оберігає від зла, вроків, хвороб чи інших напастей.

Про це повідомляє Православна церква України.

У конфесії розповіли, традиція зав’язування червоної нитки на руці бере свій початок від настанов окремих тлумачів містично-філософського вчення кабали, а також вірувань деяких індусів. Таку нитку батьки або жреці в’язали на знак посвяти дітей Ваалу (відомому в давнину фінікійському і західносемітському ложному божеству-демону). До речі, ідолослужіння Ваалу було головним гріхом древніх євреїв, проти чого виступали пророк Ілля, а за ним й інші пророки (див. 3 Цар. 18).

Але ж йдеться не про теоретичне дослідження ритуалів минулого, а про практику з сьогодення, через яку відбувається долучення до них! З якою метою ви зав’язуєте на руці червону нитку? Ви просите захисту, – але у кого? Хіба християни не знають, що найкращий захисник – Господь і наша віра: «Приймiть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий i, все подолавши, вистояти. Отже, станьте, пiдперезавши стегна вашi iстиною‚ i зодягнувшись у броню праведности, і взувши ноги в готовнiсть благовiстити мир; а понад усе вiзьмiть щит вiри, яким зможете погасити всi розпеченi стрiли лукавого; i шолом спасiння вiзьмiть, i меч духовний, що є Слово Боже» (Еф. 6: 13 – 17).

Зазначають, після звершення Таїнства Хрещення священник одягає на людину натільний хрест, який є не лише символом віри християнина, нашого викуплення і спасіння, але й знаком Божого захисту і благодаті, що супроводжує віруючу людину впродовж усього її земного життя. Чи потрібен не захист Божий, а якийсь талісман захисту, особливо такий, справжню природу якого ми до кінця не розуміємо? Чи не означає це, що ми свідомо віддаляємося від Бога і не віримо у Його підтримку?

"Зрештою, ми носимо різноманітний одяг, який складається із червоних, чорних, білих чи інших ниток... Але це всього-на-всього нитки, тканина, зовнішній одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною… То яка в ній сила?

Сила – у нашому дусі, нашій вірі, наших молитвах. Сила - у Бозі, адже Він – Творець усього живого і неживого, Він – Добро і Джерело добра, а ми створені Ним за Його образом, отже теж покликані творити та виявляти добро у цьому світі. Допускаючи для нас різноманітні випробування, Бог цим виявляє піклування про благо, бо, долаючи спокуси і негаразди, ми стаємо духовно сильнішими, ми вдосконалюємося і міцнішаємо у своїй вірі, яка за словами апостола Павла «є здiйснення очiкуваного i впевненiсть у невидимому» (Євр. 11: 1)", - йдеться у дописі.

Тож не через талісмани й амулети не зрозумілого для людей сенсу і походження, а завдяки істинній вірі в Бога та Його благодатній допомозі мають захист від зла та зміцнення сил для того, щоби творити добро.

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Теги: ПЦУ, червона нитка, священник, міф
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