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Газ для українців у грудні подешевшав

Газ для українців у грудні подешевшав
"Нафтогаз України", який раніше оголосив страхову ціну на газ , в грудні знизив ціну блакитного палива для населення на 13% в порівнянні з ціною на листопад - до 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газсбитов і транспортних витрат).

Про це повідомила прес-служба компанії, передає "РБК-УКраїна".

Повідомляють, що, незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартістю розмитненого в листопаді газу.

У компанії нагадали, що цей рівень в поточних умовах не є ринковим і визначається спеціальною формулою уряду. Формула діє до кінця 2019 року. А з 1 січня 2020 року Україна, згідно з домовленістю з МВФ, переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО.

Втім, ринкова ціна газу для населення буде встановлювати вже після закінчення опалювального сезону - з 1 травня 2020 року. Справа в тому, що в листопаді Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення страхової ціни на газ для населення на рівні 6,96 тис. Грн за 1 тис. Куб. м (без тарифу на транспортування). Як заявляв глава уряду Олексій Гончарук, в результаті страхова ціна на газ в платіжках буде позначена на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду.

За планом Кабміну, це дозволить запобігти можливому тарифний стрибок навіть в разі припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2020 року.


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Теги: ціни на газ, Україна, грудень
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